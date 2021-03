Kankan : la cordonnerie, une activité artisanale pratiquée par la jeunesse

Comme la menuiserie et la sculpture, la cordonnerie est de nos jours l’une des activités les mieux pratiquées par la population de la commune urbaine de Kankan, 2è plus grande agglomération de la Guinée.

Ces jeunes qui, en majorité sont diplômés, exercent le métier de cordonnier pour subvenir à leurs besoins. Les chaussures, sacs et ceintures en cuir sont généralement les articles qu’ils fabriquent.

Yakouba Doumbouya évolue dans cette activité, depuis maintenant 20 ans. « Dans ce métier, j’ai en ce moment une connaissance très approfondie. Nous travaillons dans les règles de l’art et c’est avec du carton et la peau de certains animaux qu’on fabrique souvent les chaussures, ceintures et tous nos articles », a-t-il expliqué.

Malgré toute l’expérience dans le métier, il ne manque pas de difficultés. Ce sont entre autres le manque de matériels et de financement. « En ce qui concerne les difficultés dans ce secteur, je dirai en premier lieu que c’est le manque de financement de la part du gouvernement et des personnes de bonnes volontés, sans oublier la carence des matériels de réalisation. Pour finir, je lance un appel solennel à tous les niveaux de nous venir en aide financièrement et de bien ordonner ce domaine », a-t-il conclu.

Après avoir acheté une paire de chaussures fabriquée par ces cordonniers, Aminata Condé exprime des sentiments de satisfaction par rapport à son choix. « J’aime beaucoup les chaussures pareilles, parce que c’est une meilleure qualité et en plus c’est fabriquée par nous les africains, de toutes les façons j’ai choisi une bonne qualité pour ma fille pour qu’elle puisse portée pendant la fête », a-t-elle noté.

Souvent oubliés par leur ministère de tutelle, les artisans notamment les cordonniers fabriquent de bons articles, qu’ils exportent parfois dans d’autres pays.

Ahmed Sékou Nabé, depuis Kankan