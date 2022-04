Kankan : la défectuosité des phares est à l’origine de l’accident de Kounankoro

Comme nous vous l’annoncions dans un de nos précédents articles, un accident de la route s’est produit dans la nuit de ce vendredi 29 avril 2022 dans le district de Kounankoro relevant de la sous-préfecture de Gbérédou baranama et situé à une dizaine de kilomètres de la commune urbaine de Kankan, sur la nationale Kankan-Kissidougou, rapporte notre correspondant basé dans la localité.



C’est un minibus de couleur bleu immatriculé RC 8275-T en provenance de la préfecture de Kissidougou, qui a fini sa course sous un pont. Selon l’un des passagers qui s’en est sorti indemne de l’accident, la défectuosité des phares du véhicule serait à l’origine du drame. Abou Kaba :

» On a quitté Kissidougou aujourd’hui à 14 heures, on partait pour des funérailles au village. Les phares de notre véhicules ont commencé à s’éteindre à Moribaya, c’est là-bas qu’on a fait la rupture du jeûne. Après ça on repris la route, mais on a dit au chauffeur de s’arrêter parce que les phares s’éteignaient à chaque fois, mais il a préféré faire la sourde et a continué à rouler dans le noir, c’est ainsi qu’on est arrivé au niveau du pont et le véhicule est tombé avec tous les passagers à l’intérieur. »

Aussitôt après l’accident, les habitants de Kounankoro se sont rendus sur les lieux et ont transporté d’urgence les blessés à l’hôpital. Kalou Condé président dudit district :

» C’est un citoyen qui habite près du pont qui a entendu les bruits de l’accident, c’est ainsi que ce dernier m’a alerté, moi à mon tour j’ai appelé des jeunes pour nous rendre immédiatement sur les lieux. Quand on est venu, on a défoncé les vitres du véhicule pour faire sortir les accidentés. Dieu merci personne n’est décédé sur place. On a conduits les blessés à l’hôpital. Il y avait à peu près 22 personnes dans le véhicule. »

A l’hôpital, aucun médecin ne s’est prêté à nos différents questions, donc pour l’heure le nombre exact de blessés n’est pas connu.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.