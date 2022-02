Kankan : la garnison militaire met le grappin sur un présumé voleur

Dans la nuit du mardi au mercredi, un présumé voleur a été mis aux arrêts par une équipe de patrouille au quartier Kabada 2 dans la commune urbaine de Kankan, a appris notre correspondant basé dans la localité.

Alex Tagbino , puisqu’il s’agit de lui, est un apprenti chauffeur de poids lourds. Il a été épinglé dans la nuit du mardi au mercredi aux environs de 4 heures du matin par une équipe de patrouille, alors qu’il venait juste de dérober un écran plasma dans une maison au quartier Kabada 2.

« On était en patrouille à Kabada 2 quand on est tombé sur lui avec l’écran en main, c’était dans les bandes de 4 heures à 5 heures du matin, quand on lui a demandé à qui appartient l’écran qu’il détient il a nié dans un premier temps, mais quand on l’a menacé il a dit qu’il l’a volé. C’est ainsi qu’on l’a embarqué dans notre pick-up», dit le Commandant Ibrahima Sidibé, chef d’équipe de patrouille.

Interrogé, le présumé voleur n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés, il explique d’ailleurs le déroulement de l’opération.

« On m’a envoyé ici pour un cas de vol que j’ai commis hier soir au quartier Kabada 2. J’ai ouvert la porte, je suis rentré à l’intérieur de la maison et j’ai vu l’écran sur la table, donc je l’ai débranché et je suis sorti avec. En partant, un gardien du marché m’a vu et il m’a arrêté, il m’a demandé où je vais avec l’écran, j’ai menti en disant que c’est le mien. Il ne m’a pas cru donc il a appelé l’équipe de patrouille qui était aux alentours et ceux-ci m’ont embarqué. »

Poursuivant, Commandant Ibrahima Sidibé rassure que ce présumé malfrat serait conduit à la gendarmerie qui se chargera de la suite de la procédure jusqu’à la prison civile de Kankan :

« Après ici, on l’enverra à la gendarmerie, ceux-ci dressent un PV pour le conduire à la prison civile, parce qu’on ne veut plus voir de voleur en liberté dans la ville. »

Le phénomène de vol devient de plus en plus récurrent à Kankan, une situation qui inquiète plusieurs citoyens qui interpellent les autorités à plus de sécurité des personnes et de leurs biens.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

