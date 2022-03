Kankan : Un activiste de la société civile flingue le CNT « il ne faudrait pas que Doumbouya soit avec des médiocres »

Entamées le vendredi dernier, les concertations initiées par la délégation du Conseil national de la transition (CNT) avec les différentes couches sociopolitiques et professionnelles de Kankan ont pris fin ce dimanche 06 mars 2022, à la maison des jeunes.

Durant trois (3) jours, des sujets autour des grands chantiers de la transition et la réconciliation nationale ont été discutés autour de la table. Après les consultations, certains acteurs de la société civile ont eu leurs mots à dire aux conseillers, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Après Antoine Dogbo Guilavogui, conseiller communal à la mairie de Kankan, c’est au tour de certains activistes de la société civile de s’insurger contre les récentes concertations du CNT dans le Nabaya. Pour le coordinateur régional de l’ONG Givingway, l’organisation des consultations n’a pas été à la hauteur des attentes.

« Il n’y a pas eu de préparation préalable, parce qu’ils ne peuvent pas venir dans une ville comme Kankan et appeler les gens n’importe comment. Moi personnellement, je n’ai pas participé à ces concertations parce que l’organisation ne m’a pas plu. On ne peut plus accepter que ce pays soit géré par copinage. En participant à ces concertations, on participe à engranger la médiocrité dans notre pays », a indiqué le coordinateur régional de Givingway.

Au cours de ces assises les conseillers du CNT ont procédé à une série de question réponse pour recueillir les avis des différentes couches rencontrées. Une démarche qui n’a pas été du goût de Bangaly Sylla.

« S’ils veulent rencontrer des acteurs de la société civile, il faudrait que les préparations soient faites avec les acteurs de la société civile. Si c’est avec les médias, il faudrait qu’il y ait une préparation préalable avec les médias, et que cela ne soit pas un interrogatoire mais que cela soit une liberté d’expression, pour que chacun arrive à exprimer ce qui se trouve au fond de son cœur. Les concertations ne devraient pas se faire avec l’administration puisque le gouverneur connait nos problèmes mais il ne les dira pas. Moi personnellement, je suis déçu de cette mission du CNT », a souligné Bangaly Sylla.

Cet activiste de la société civile lance par ailleurs un appel au colonel Mamadi Doumbouya :« Il faut qu’il y ait du sérieux dans ce pays, il ne faudrait pas que le Colonel Mamadi Doumbouya soit avec des médiocres, qu’il s’entoure bien et qu’il écoute les vraies personnes, sinon à cette allure, il y a peu d’espoir »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

Tél : 623 77 06 09.