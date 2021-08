Kankan : la triste histoire de Touré, l’homme qui a marché de Siguiri à Conakry pour rencontrer Alpha Condé sans suite

Mamoudou Touré est un militant convaincu du RPG vivant à Manketi, un village situé à 75 km de la commune urbaine de Siguiri. Il avait promis de marcher de son village jusqu’à Conakry si le président Alpha Condé était élu pour son premier mandat de la 4ème République. Chose faite, Mamoudou Touré, à son tour, tient sa promesse après avoir obtenu un ordre de mission qui lui est délivré par l’Union Mandingue.

Après plus de 200 km de marche, Mamoudou est victime d’inflammation au niveau de ses pieds à Dabola. Heureusement pour lui, il bénéficie de l’aide d’un médecin qui l’aurait soigné gratuitement. « J’ai quitté Siguiri le 11 décembre 2020, j’ai marché à pied et je suis rentré à Conakry le 06 janvier 2021. J’ai fait 27 jours sur la route », explique-t-il.

Une fois à Conakry, ce jeune RPGiste s’est installé au siège de son parti se trouvant à Gbessia où il a passé 7 mois sans avoir l’occasion de rencontrer même un cadre du RPG, encore moins le chef de l’Etat.

Par peur de mourir de faim après avoir dépensé plus d’un million 200 mille GNF qu’il avait sur lui, Mamoudou Touré a fini par rebrousser chemin. D’où son indignation et sa colère exprimées en ces termes: « je peux dire aujourd’hui au président Alpha Condé que tous les cadres malinkés qui l’entourent ne l’ont jamais aimé, ils n’ont jamais aimé la Guinée et les Guinéens. Les cadres malinkés sont complètement malhonnêtes, le président a dit la vérité ».

Parcourir plus de 700 km à pied pour rencontrer un chef de l’Etat n’est pas donné à n’importe qui. Mamoudou Touré l’a pourtant fait dans le seul espoir de bénéficier, dit-il, d’une médaille d’honneur de la part du Président Condé. « Si moi j’avais eu la chance de rencontrer Alpha Condé, ce ne serait pas pour une affaire d’argent. Je n’ai besoin que d’une médaille d’honneur pour mon effort. », dit-il.

Mamoudou dit préférer aujourd’hui la mort que de vivre dans le déshonneur. En attendant, ce militant du RPG fonde tout son espoir sur le père de la nation, Alpha Condé.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan