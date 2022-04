Kankan : l’accident de Bordo a fait un mort et deux blessés graves

Nous vous annoncions hier d’un accident de la circulation qui s’est produit au quartier Bordo, dans la périphérie de la commune urbaine de Kankan. Le bilan fait état d’un mort et deux blessés graves. Selon les témoins, un camion benne est à l’origine du drame.

Cet accident meurtrier est survenu alors que les fidèles musulmans se préparaient à rallier les mosquées pour la prière du vendredi. Il s’agit d’un camion benne transportant du sable qui a percuté une moto et ses trois passagers dont deux garçons âgés d’environs de 9 et 15 ans et une femme. Sur place, la femme a perdu la vie.

« J’étais assis dans mon atelier quand j’ai entendu un bruit intense. Soudain, je suis sorti et j’ai vu le camion entrain de trainer une moto qui était accroché au niveau du parechoc. Je me suis approché du camion benne et j’ai vu le corps d’une femme entièrement broyé à terre, plus 2 petits garçons qui étaient gravement blessés », a témoigné Sékou Traoré.

Aussitôt contactée, une ambulance a transporté le corps de la femme et les deux blessés au service des urgences de l’hôpital régional de Kankan.

« L’ambulance est arrivée avec trois (3) personnes. Il y avait une femme qui était déjà morte, son bassin et ses membres inferieurs étaient complètement broyés. on a donc envoyé directement son corps à la morgue. Les deux autres garçons qui étaient avec elle, l’un a eu une fracture de l’avant bras gauche et l’autre, une fracture du fémur gauche avec de multiples plaies sur le corps », a expliqué Docteur Yaraboye Koïvogui avant de rassurer : « Les deux garçons sont hors de danger. Ils sont en vie, le traitement a été effectué. Il n’y a pas d’inquiétude. Ils sont conscients, ils communiquent bien et ne présentent aucun signe de gravité »

L’excès de vitesse et la défectuosité des freins du camion auraient provoqué cet accident. Le chauffeur du camion benne aurait pris la poudre d’escampette par peur d’être lynché par la foule en colère.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

Tél : 623 77 06 09