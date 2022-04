Kankan : l’accident de Kounankoro a fait un mort et une vingtaine de blessés

Un mort et 24 blessés, c’est le triste bilan de l’accident de la route qui s’est produit dans la nuit d’hier vendredi 29 avril, dans le district de Kounankoro, relevant de la sous-préfecture de Gbérédou baranama sur la nationale Kankan-Kissidougou.



Selon Dr Yaraboye Koivogui, chef service des urgences de l’hôpital régional de Kankan où les accidentés ont été conduits, outre le cas de mort, certains sont gravement blessés :

« On a reçu un lot d’accidentés au nombre de 25, il y a certains qui sont arrivés dans un état très grave, d’autres avec des blessures légères, d’autres avec un traumatisme crânien. Il y a un parmi eux qui a perdu la vie par suite de traumatisme crânien. Les autres cas sont transférés dans le service de traumatologie. »

Certains passagers s’en sont sortis indemnes de cet accident, d’autres n’ont eu que de légère blessure. Dr Yaraboye Koivogui : « La majorité des cas c’était des petites blessures, on les a libéré ce matin pour suivre le reste des traitements à domicile. »

Pour rappel, C’est un minibus de couleur bleu immatriculé RC 8275-T en provenance de la préfecture de Kissidougou, qui a fini sa course sous un pont. La défectuosité des phares du véhicule est pointée du doigt comme étant la raison principale de l’accident.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan