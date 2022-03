Kankan : lancement officiel de l’antenne régionale de la maison des associations et ONG de Guinée

C’est en vue de décentraliser ses filiales dans les régions de la République de Guinée, que la plateforme « la maison des associations et ONG de Guinée » a procédé le week-end dernier au lancement officiel des activités de son antenne régionale dans la commune urbaine de Kankan. La cérémonie s’est déroulée dans la salle de spectacle de la maison des jeunes de Kankan, en présence des autorités administratives et des acteurs de la société civile. A l’entame de son intervention, Alpha Bayo le coordinateur national de ladite plateforme, a expliqué les motifs qui ont prévalu à l’installation d’une antenne régionale de « la maison des associations et ONG de Guinée » à Kankan :

« Nous avons remarqué que toutes les grandes plateformes de la société civile sont à Conakry, on les appelle plateformes nationales mais elles n’ont pas de représentations dans les régions et dans les préfectures sauf quelques-unes. Donc le choix est tombé sur Kankan pour le lancement officiel des activités de décentralisation, car pour nous Kankan est une grande ville et il y’a assez de problèmes dans lesquels la société civile doit intervenir. »

Cette filiale régionale de la société civile guinéenne a pour objectif de renforcer les capacités des associations et ONG, mais aussi de les accompagner à travers des conseils, créer un espace de rencontre entre les ONG, un cadre pour leur épanouissement et favoriser leur émergence. Sékouba Traoré est le coordinateur régional : « Le rôle régalien de cette honorable maison des associations de Kankan sera non seulement de promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie et le développement, mais aussi redynamiser la capacité des ONG et créer un espace de rencontre. Une de nos préoccupations sera de savoir comment faire survivre les ONG, parce qu’on a constaté que les ONG naissent et meurent dans un laps de temps. Ce qui veut dire qu’il faudra qu’on leur donne beaucoup plus d’énergie pour leur survie et contrôler aussi la société. »

Représentant le gouverneur Aboubacar Diakité à cette cérémonie de lancement, Almamy Symbaly Camara, le directeur de cabinet du gouvernorat de Kankan, salue l’initiative :

« C’est une fierté pour moi de représenter M. le gouverneur à cette rencontre. Je salue l’initiative qui a prévalu à la création de cette maison régionale des associations et ONG. Avec l’émanation de cette plateforme qui devra se charger désormais de prôner la bonne gouvernance dans la région, je crois que cela va nous amener à repenser nos méthodes d’administration et de gestion de la chose publique. »

Le siège social de la maison des associations et ONG de Guinée antenne régionale de Kankan, se trouve au quartier Briqueterie non loin du camp Soundjata Keita.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

Tél : 623 77 06 09