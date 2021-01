Kankan : l’ancien Premier ministre Kabinet Komara offre des équipements à la protection civile

Un vide vient d’être combler au niveau de La protection civile de Kankan. Ce service a bénéficié ce vendredi, 8 janvier 2021, d’une aide matérielle de la part de l’ancien Premier ministre Kabinet Komara.

Un don composé d’un camion incendie et de plusieurs autres équipements allant dans le cadre de leur service. La remise de ces matériels a eu lieu à la grande mosquée de Kankan en présence de plusieurs autorités administratives et religieuses, notamment le gouverneur, le préfet, le maire et le président de la ligue islamique régionale de Kankan.

Prenant la parole, le donateur, Kabinet Komara explique sa motivation à faire ce don qui arrive à un moment ou la protection civile en avait le plus besoin.

« Il n’y a rien de plus tragique que de voir un incendie se déclaré dans une maison, un foyer ou un marché et qu’on ne puisse pas l’éteindre. Nous avons des pompiers qui sont expérimentés et bien formés mais il leur manque des équipements. Donc ceci vient juste supporter leur action et contribuer par ce modeste équipement qui comprend un véhicule et beaucoup d’équipements pour qu’ils puissent être en mesure de répondre à des incendies qui peuvent se déclarer partout à Kankan », a-t-il dit.

Ibrahima Kalil Cherif, proche du donateur, décline la composition complète de ce don : « Effectivement, ça ne se limite pas seulement au camion, nous avons sept (7) paires de bottes, ce sont des chaussures appropriées pour le travail, nous avons neuf (9) paires de gants, les ceinturons nous en avons 119, nous avons des rouleaux de raccords de réserve au nombre de 12, nous avons les masques au nombre de 133 et nous avons une géante échelle pour accompagner le véhicule », explique t-il.

Mory Kolofon Diakité, le maire de la commune urbaine de Kankan s’est dit vraiment satisfait de ce geste symbolique d’un fils ressortissant du Nabaya :

« J‘ai un sentiment de satisfaction très énorme ce soir. Nous venons de bénéficier d’un don très important du Premier ministre Kabinet Komara avec tous ses partenaires qui ont mis ce véhicule à la disposition de la commune urbaine de Kankan pour remettre au service de la protection civile. C’est pour protéger la population et leur bien en cas d’incendie. Aujourd’hui, cet équipement est un équipement de taille, ça donne l’espoir à toute la population et c’est raison pour laquelle nous disons merci à monsieur le Premier ministre. »

C’est le service de la protection civile de Kankan qui est le bénéficiaire de cet important don d’équipement. Commandant Adama Condé, responsable dudit service se dit ravi du geste et promet que ces engins seront utilisés à bon échéant avant de remercier le donateur :

a-t-il dit.

« Je suis ravi parce qu’il y a maintenant un deuxième camion qui peut bouger à la même minute pour servir l’un ou l’autre quartier. Kankan aujourd’hui doit être satisfait parce que c’est le matériel qui nous faisait un peu défaut mais ce vide est comblé pour le moment. Cet engin sera utilisé à bon escient parce que ce n’est pas venu pour accompagner quelqu’un au marché. C’est venu pour la population de Kankan et en temps réel, nous seront présents. Merci à monsieur le donateur », a-t-il dit.

Même s’ils ont été dotés d’un nouveau camion et de quelques autres équipements, ces pompiers ont besoin d’être mis dans une certaine condition pour mieux exercer. C’est pourquoi le maire promet de créer un forage et un château d’eau pour l’approvisionnement en eau de ces camions :

« En cette année 2021, la mairie mettra tout ne œuvre pour faire un forage et un château d’eau au siège de la protection civile, pour leur permettre de s’approvisionner régulièrement en eau sur place. Pour le carburant, la mairie est là pour l’entretien et le carburant. Nous allons faire tout pour que ces choses là soient à leur disposition, soyez en sûr et certain », a-t-il promis.

Pour clore la cérémonie de remise de don, des bénédictions ont été faites par les autorités religieuses pour, pensent-ils, donner plus de longévité à ses engins.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan