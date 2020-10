Kankan : le 2 octobre fêté dans la sobriété

Après le “NON” historique du referendum proposé par le général Charles de Gaulle du 28 septembre 1958, la Guinée accède à l’indépendance le 02 octobre de la même année, avec à sa tête le leader du parti démocratique de Guinée (PDG), l’emblématique Ahmed Sékou Touré.

“Il n’y a pas de dignité sans liberté, nous préférons la liberté dans la pauvreté qu’à la richesse dans l’esclavage.” disait le père de l’indépendance nationale.

Ce vendredi, 02 octobre, la république de Guinée célèbre les 62 ans de son accession à la souveraineté nationale. Contrairement à l’année précédente, la commémoration de cette journée historique, se fait dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.

Dans la commune urbaine de Kankan, 2è ville de Guinée, cette fête a été célébrée dans une ambiance morose. C’est le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, le général Bouréma Condé qui a donné le coup d’envoi de cette cérémonie. Il a ensuite déposé une gerbe de fleur à la place des martyrs en hommage aux illustres disparus. Après cet acte symbolique, Bouréma s’est adressé au peuple de Guinée en cette journée historique en ces termes : ” 02 octobre 1958- 02 octobre 2020, voilà 62 ans que notre chère nation a accédé à sa souveraineté nationale, une indépendance conduite sur des chapeaux de roue par le premier président de notre pays feu Ahmed Sékou Touré, que son âme repose en paix. Ahmed Sékou Touré a préféré la liberté dans la pauvreté à l’opulence dans l’esclavage, il a dit que la Guinée opte pour l’indépendance et immédiatement, alors nous devons être fiers nous Guinéens de ce 02 octobre même si nous le fêtons de cette manière-là. Mais, la signification profonde de l’indépendance guinéenne se passe de commentaire, c’est pourquoi nous devons être fiers. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous, une très belle fête d’anniversaire d’indépendance dans la paix, dans la quiétude et dans l’unité nationale.”

Cette célébration a connu la présence des autorités régionales, préfectorales et communales, ainsi que de plusieurs garnisons militaires venues du camp Soundjata Keita.

Pour le préfet Amara Lamine Soumah, la sobriété de la fête s’explique par la présence de la Covid-19 sur le territoire guinéen.

” Tout d’abord l’homme c’est la santé, l’option de l’Etat c’est de faire en sorte que l’on puisse sauvegarder notre souveraineté dans ce cadre, ce qui vient en deuxième position c’est la santé du peuple. Quand une maladie comme la Covid-19 arrive alors le pouvoir central a pris des mesures qui vont dans le sens de faire disparaitre cette maladie sur notre territoire, c’est dans ce contexte qu’ils ont décidé qu’on fasse cette fête dans la sobriété, c’est seulement les responsables des couches sociales du pays qu’on a invités, avec le respect de la distanciation et le port des masques.” a justifié le préfet de Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan