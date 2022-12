Kankan : le corps sans vie du petit Mory Keita, retrouvé dans un bassin, à Missira

C’est la tristesse et la désolation qui se lisaient sur les visages ce samedi dans une famille au quartier Missira dans la commune urbaine de Kankan, suite à la découverte du corps sans vie d’un petit garçon dans la matinée. Il s’agit de Mory Keita âgé d’un (1) an trois mois.

Selon sa maman, il a mystérieusement disparu dans la soirée d’hier vendredi. » J’ai déposé l’enfant à la porte aux environs de 17h et je suis rentrée dans la chambre pour prendre un pagne afin de le mettre au dos, quand je suis sortie je ne l’ai pas vu et il n’y avait aucune trace de ses pieds à terre. », a expliqué en pleurs Fatoumata Binta Bah.

Inquiets, les parents de Mory Keita l’ont cherché toute la nuit sans succès. C’est ce matin qu’ils ont été informés de la découverte de son corps dans un bassin rempli d’eau stagnante. Son père Aly Keita explique : « J’ai quitté la ville le soir pour revenir à la maison. À mon arrivée, j’ai vu une foule à l’entrée de la cour et les gens disaient que mon enfant a disparu. Très tôt, le matin ma femme et moi, nous sommes sortis le chercher, on est resté en train de le chercher, des gens sont venus nous informer que l’enfant a été retrouvé dans un bassin. »

Comment le petit Mory Keita s’est retrouvé dans ce bassin ? Ses parents et tous les voisins se posent encore cette question.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

Tel : 623 77 06 09