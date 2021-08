Kankan : le corps sans vie d’un jeune retrouvé au carrefour Takoura

La commune urbaine de Kankan et ses environnants sont devenus ces derniers temps le terrain favoris des malfaiteurs et des présumés bandits. Juste après qu’un conducteur de taxi-moto ait reçu une balle en pleine cuisse, la semaine dernière par des bandits qui ont emporté sa moto et une somme 800 000 francs guinéens, un cas similaire vient de se reproduire.

Dans la nuit d’hier dimanche, un jeune âgé d’une trentaine d’années a été retrouvé mort à quelques kilomètres du district de Dalabani, relevant de la sous-préfecture de Gbérédou-Baranama plus précisément au carrefour Takoura sur la nationale Kankan-Kouroussa.

Informé de la situation, Ibrahima Sonah Condé, maire de la commune rurale de Gbérédou-Baranama s’est aussitôt rendu sur les lieux. Contacté par notre correspondant à Kankan, il explique :

« Ce matin, j’étais à la maison quand on m’a contacté pour m’informer qu’un corps sans vie a été retrouvé au carrefour de Takoura. C’est dans cette lancée que le sous-préfet et moi nous nous sommes déplacés pour aller voir ledit corps. Mais avant de partir, j’ai informé à mon tour le préfet et la brigade de recherche de Kankan. »

A en croire le maire, ce jeune homme qui est jusque là non identifié, aurait reçu une balle de la part de ses bourreaux. Ce qui lui aurait valu la vie. Sa moto aurait ensuite été emportée par ses personnes.

« Ce qui nous retarde jusqu’à présent, est que l’identité du jeune homme n’est pas connue jusqu’à présent. Puisqu’il n’avait aucune pièce permettant de l’identifier. Selon notre constat, il n’a pas été victime d’accident, on lui a tiré une balle dessus et c’était à cause de sa moto. Parce qu’on a retrouvé sur les lieux des sacs plastiques permettant de décorer une moto », a-t-il expliqué.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan