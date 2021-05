Kankan : le corps sans vie d’un vieil homme repêché d’un puits

Les quartiers périphériques de la commune urbaine de Kankan sont devenus aujourd’hui le théâtre des découvertes macabres. Après celui d’un jeune homme au quartier Sinkèfara lundi dernier, c’est le corps sans vie d’un vieil homme qui a été repêché d’un puits ce mercredi matin au quartier Dalako à Kankan.

Diaka Daffé, témoin de toute la scène explique comment le défunt est tombé dans ledit puits : « C’est lorsque j’étais en train de laver les habits que j’ai entendu un bruit venant du puits, je me suis retournée et j’ai vu une personne en train de tomber dans le puits. Mais je ne sais pas comment il est tombé. Il n’était pas venu pour puiser de l’eau puisque le puits est fermé, à cause des enfants qui jouent autour. Lorsqu’il est tombé, j’ai crié au secours. C’est ainsi que les gens sont venus le repêcher mais il était déjà mort », témoigne-t-elle.

Pour l’heure, l’identité du vieil homme reste un mystère. Au moment où nous quittions les lieux, le père de la famille dans la quelle le défunt est tombé dans le puits, avait été contacté pour décider de la suite des événements.

Nous y reviendrons !

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan