Kankan : le corps sans vie d’une fillette de 2 ans retrouvé dans une rivière

Un drame s’est produit ce vendredi 09 avril 2021 à Kankan, 2ème plus grande agglomération du pays, située à plus de 600 kilomètres de la capitale Conakry. C’est le corps sans vie d’une fillette âgée d’à peu près 2 ans et demi qui a été retrouvé au quartier Sinkèfara, dans la périphérie de la commune urbaine.

Nanfadima Kaba, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a disparu de la maison dans la soirée d’hier jeudi aux environs de 18 heures. Sa disparition a été aussitôt signalée sur les ondes de plusieurs radios locales de la place afin de la retrouver. Mais hélas, c’est son corps qui a été repêché dans la rivière Boutroun à la sortie de la ville, explique Sékou Kaba, un membre de la famille de la victime. « Quand je suis revenu du travail hier soir, on m’a fait savoir que ma petite sœur a disparu. C’était aux environs de 18 heures. On a cherché partout dans le voisinage mais elle était introuvable. J’ai passé le communiqué à la radio rurale, à la radio Baobab et à la radio Djoma. C’est quand je partais déposer sa photo à la télé Fasso ce matin que j’ai été appelé que son corps a été retrouvé. La distance entre notre concession et le lieu où le corps a été retrouvé dépasse les 400 m. Je ne sais pas comment elle a pu arriver jusqu’à que là. », explique-t-il.

Sur place, aucune trace de violence physique n’a été constatée sur le corps de la petite fille. Cdt Sankoumba Fadiga, commandant adjoint des unités de la protection civile de Kankan, revient sur les circonstances dans lesquelles ils ont fait cette découverte macabre : « Nous sommes venus, les autorités sur place nous ont donné l’ordre de prendre le corps et de le déposer à la famille, parce que le corps a été identifié et ses parents sont connus. C’est une fillette de 2 ans et demi. Les médecins légistes sont là, ils ont fait des prélèvements sur la dépouille, c’est eux qui diront s’il y a des traces d’agression sur le corps ou non. »

A rappeler que le mois dernier, le corps sans vie d’un homme âgé d’une soixantaine d’années a également été retrouvé au quartier Dalako, dans la commune urbaine.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan