Kankan : le directeur régional de l’information et de la communication installé dans ses fonctions

Nommé par décret présidentiel en avril dernier, le directeur régional de l’information et de la communication de la Haute Guinée a été installé dans ses fonctions ce mercredi 1er juin 2022. Mamady Kassan Doumbouya puisqu’il s’agit de lui, était jusque-là, membre du bureau exécutif national du Syndicat des Professionnels de la Presse de Guinée.

La cérémonie d’installation qui a connu la présence des autorités administratives locales de la région et des journalistes, s’est déroulée dans une des salles de rencontre du gouvernorat de Kankan. Elle a été présidé par Rose Pola Pricemou, la ministre de l’information et de la communication.

Conscient de la responsabilité qui lui revient dans cette fonction, Mamady Kassan Doumbouya a dans son discours de circonstance, invité les hommes de médias à l’accompagner pour la réussite de sa mission.

Mamady Kassan Doumbouya, directeur régional de l’information et de la communication de la région de Kankan



« Les défis qui m’attendent sont énormes et j’en suis conscient. Mais comme on le dit, à cœur vaillant, rien n’est impossible. Comment mettre de l’ordre dans notre secteur ? Comment cadrer la communication pour éviter qu’elle ne soit source de conflits ? Comment briser la méfiance entre les autorités et les hommes de médias dans notre belle région ? Toutes ces questions méritent d’avoir des réponses communes de notre part. C’est d’ailleurs, l’une des raisons de notre nomination. Je n’ai pas de baguette magique. Cette mission, nous devons l’exécuter ensemble », a déclaré Mamady Kassan Doumbouya.

Ce poste de directeur régional de l’information et de la communication est créé pour la première fois en Guinée sous le CNRD. La ministre, Rose Pola Pricemou invite le désormais directeur régional dudit poste dans la région de Kankan à appliquer la politique du département comme il se doit.

Rose Pola Pricemou, ministre de l’information et de la communication



« Dès ma prise de fonction, nous avons jugé nécessaire que si nous voulons atteindre des résultats, ces résultats ne s’arrêteront pas qu’à Conakry. Nous voulons que ça soit des résultats inclusifs qui touchent toute la nation guinéenne. Dans le pays profond, nous avons besoin d’avoir nos représentants auprès des communautés, nous avons besoin de services de proximité, nous avons besoin que notre vision, nos priorités, nos objectifs soient réalisés de façon les plus proches de nos administrés. Ce qu’on attend du nouveau directeur, c’est de conduire la politique au niveau régional et pouvoir aligner nos objectifs ici et qu’ensemble nous puissions atteindre des résultats », a souligné la ministre de l’information et de la communication.

Mamady Kassan Doumbouya sera désormais l’œil et l’oreille du ministère de l’information et de la communication dans la région de Kankan.



Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan