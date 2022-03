Kankan : le directeur régional d’EDG s’exprime enfin sur les perturbations liées à la desserte du courant électrique

La ville d’Elhadj Cheick Fantamady Cherif (Kankan) a renoué ces derniers temps avec son éternel problème, le manque de courant. Depuis quelques jours, des perturbations sont enregistrées dans la desserte du courant électrique et ce, dans la quasi totalité des quartiers de la commune urbaine. Si la durée de la desserte était de 18 heures 45mn à 2 heures du matin, soit 8 heures de temps, aujourd’hui, elle est de 6 heures. Soit de 19 heures à 00h 05 minutes. Une situation qui préoccupe à plus d’un titre les citoyens.

Pour éviter des soulèvements au sein de la population du Nabaya qui commence à en avoir marre du noir, de la chaleur et des moustiques, le directeur de l’antenne régionale de la société Électricité de Guinée (EDG) s’est exprimé sur les raisons des coupures.

« Depuis le mercredi dernier, on est en crise de carburant, c’est pourquoi nous avons décidé de réduire l’heure. Au lieu que le courant ne soit coupé à 2 heures, on est revenu à 00 heure. Si on ne faisait pas ça, la ville allait tomber dans le noir total. Mais cela ne veut pas dire que ce sera de façon continue. Quand on aura du carburant, on reviendra à l’heure normale », a expliqué Souleymane Camara.

Cependant, il dit ignorer la date de la fin de cette situation que beaucoup qualifient déjà de crise.

« Pour le moment, je ne peux rien dire, puisque qu’on a aucune information venant de Conakry. A date, je ne sais pas si la citerne a bougé ou non. Mais d’ici la fin de la journée on aura la réponse », a-t-il dit.

Il faut noter que le mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée qui a battu le pavé pendant plusieurs mois l’année dernière pour exiger la construction d’un barrage hydroélectrique pour la région a fixé une date de reprise de ses assemblées générales à son siège au quartier Timbo.



