Kankan : le FADES forme 30 jeunes en technique de fabrication d’équipements sportifs légers

Un atelier de formation pour trente (30) jeunes en technique de fabrication de matériels et d’équipements sportifs a été lancé le lundi 28 novembre dernier, à Kankan. L’initiative est du ministère de la jeunesse et des sports, à travers le Fonds d’aide au développement du sport (FADES).

L’Objectif est d’une part, de restituer les résultats du premier atelier tenu en juin 2021, sur les techniques de fabrication de matériels et équipements sportifs et permettre d’autre part, aux 30 jeunes des milieux urbains de découvrir les procédures faciles et efficaces de confection de matériels sportifs légers, rapporte notre correspondant à Kankan., en vue de permettre à ces jeunes des milieux urbains de découvrir les procédures faciles et efficaces de confection des matériels sportifs légers, rapporte notre correspondant à Kankan.

Cette initiative du ministère de la jeunesse et des sports, à travers le FADES vise à promouvoir l’autonomisation économique des jeunes par le biais de l’entrepreneuriat sportif.

Durant 10 jours, 30 jeunes filles et garçons venus des différentes préfectures de la région de Kankan seront outillés en techniques de fabrication d’équipements sportifs légers comme des ballons, filets et maillots avec des matériels locaux et bon marché.

Monson Cissoko, Directeur général du FADES



« l’objectif de notre présence à Kankan s’inscrit dans la logique de développement prônée par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Au sortir de cette formation, le livrable, c’est qu’il y aura de l’exposition, nous allons montrer à la face de l’opinion nationale et internationale que les jeunes guinéens ont du talent et qu’ils peuvent faire quelques choses », a déclaré Monson Cissoko, directeur général du FADES.

Les bénéficiaires de la formation s’engagent à acquérir le maximum de connaissances durant cet atelier.

« l’initiative est vraiment prometteuse vu la situation actuelle de la jeunesse. Beaucoup ne sont plus à l’école et ils pensent qu’ils ont déjà raté leur vie. Cette initiative peut leur mettre en confiance et leur prouver qu’ils peuvent faire quelques choses eux aussi. Moi, je compte me donner à fond lors de cette formation pour avoir beaucoup de connaissances », a indiqué Ansoumane Camara, venu de Faranah.

Le représentant du ministre de la jeunesse et des sports a invité la jeunesse de la région de Kankan à faire confiance au CNRD dans sa volonté d’aider les jeunes à être autonomes.

« Cette vision du colonel Mamady Doumbouya s’inscrit dans le cadre d’offrir aux jeunes de Guinée un cadre d’évolution qui puisse les amener vers une autonomisation afin qu’ils soient des acteurs du développement de tous les secteurs en Guinée », a souligné Seny Damba, du ministère de la jeunesse et des sports.

Présent à la cérémonie, le gouverneur de Kankan a salué l’initiative et a invité les formateurs « à prendre tout leur temps pour que les jeunes qui seront formés, soient bien formés et participer au développement ».

La fin des travaux de l’atelier de formation des trente (30) jeunes qui se tient à la maison des jeunes de Kankan est prévue le 10 décembre prochain.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09