Kankan. « Le FNDC est devenu un front national de la délinquance cautionnée » (coordinateur)

Après la fuite dans certains médias en ligne d’un document portant sur le chronogramme de la transition, la coordination nationale du front national pour la défense de la constitution (FNDC), a dans un communiqué invité les citoyens à la mobilisation pour une reprise très prochaine des manifestations de rue.

A Kankan, le vice-coordinateur régional de ladite structure s’insurge contre cette annonce et la qualifie d’acte de délinquance :

» Pour nous le FNDC est devenu un front national de la délinquance cautionnée, secouer l’Etat au haut sommet ça ne nous intéresse pas, nous ne soutenons pas ces différentes sorties, nous ne sommes pas là pour ça. Nous voudrions qu’il y ait des propositions concrètes en tant que fils d’une même nation, pour que la transition se passe dans les meilleures conditions. «

Pour lui, investir les rues pour lutter pour une quelconque cause en cette période de transition, n’engendrera que des tueries. Lancinet Condé :

» Ce sont des sorties inutiles qui n’aboutissent à rien et qui ne causent seulement que des assassinats, des blessures et des humiliations donc une nation souveraine et démocratique ne peut pas évoluer de la sorte. »

Cependant il invite ses pairs à la responsabilité :

» Tous ceux qui sont membres du FNDC à Kankan, qui se sont battus ici dans les temps pour que ce moment arrive, je lance un appel solennelle à toutes ces personnes, le moment est venu de mieux réfléchir et de trouver une solution de sortie de crise sur la voie pacifique au lieu qu’on continue toujours dans la violence. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09