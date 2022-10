Kankan : le journaliste Balla Moussa Kourouma kidnappé puis relâché par des hommes armés

Balla Moussa Kourouma, journaliste animateur et présentateur au groupe Dabo Média a eu la frayeur de sa vie dans la soirée du samedi 1er octobre 2022. Il a été kidnappé par des hommes armés alors qu’il se rendait à son domicile après le boulot.

Interrogé par notre correspondant à Kankan, il est revenu sur sa mésaventure.

« Le samedi au environ de 23h, je quittais la radio pour la maison, en cours de route, j’ai eu une crevaison au niveau d’un pneu de ma voiture. Donc, je me suis arrêté pour changer. C’était à Missira, non loin de l’école Aicha Bah. Pendant que j’étais en train de changer mon pneu, une voiture s’est garée à côté de moi et deux personnes armées sont sorties et m’ont sommé de monter dans leur véhicule en me menaçant avec leurs armes », a expliqué Balla Moussa Kourouma.

Le manager général par intérim du groupe Dabo Média est l’animateur principal de « Kawalawala », l’une des émissions de débats en langue les plus écoutées de la région. Et les chroniqueurs de ladite émission n’hésitent pas un seul instant à « taper » sur les gens sur leurs analyses.

Balla Moussa Kourouma croyait alors que son kidnapping était l’œuvre d’un frustré de l’émission jusqu’à ce qu’il découvre le contraire.

« Une fois à l’intérieur du véhicule, ils ont pris la direction de Makonon. En cours de route, j’ai compris que mon enlèvement n’avait rien à avoir avec l’émission (Kawalawala) et que les personnes avec qui je suis ne me connaissent pas. Donc, je leur ai demandé le motif de leur acte. Dès que le chauffeur a entendu ma voix, il s’est tourné pour voir mon visage, c’est ainsi qu’il s’est garé et a appelé ses amis pour s’entretenir hors du véhicule. Après leur petit entretien, ils ont aspergé mon visage avec une sorte de gaz qui m’a mis en état d’ivresse et ils sont partis », a-t-il ajouté.

Heureusement, Balla Moussa Kourouma (actuel directeur de la maison régionale de la Presse de Kankan) s’en est sorti indemne de cet enlèvement et a pu rejoindre son véhicule vers 5 heures du matin pour rentrer à la maison.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan