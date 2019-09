Kankan : le maire accusé d’agression contre un journaliste du Groupe Dabo Média Baobab fm-Fasso TV

Un journaliste du groupe Dabo-média ‘’Fasso TV, Baobab Fm’’ a été victime d’une agression physique de la part du maire de la Commune urbaine de Kankan. L’incident s’est produit au marché Dibida où le maire vient d’engager une chasse contre les occupantes des différentes artères dudit marché.

Interrogé sur les circonstances de son agression, Laye Fodé Bangaly Fofa alias ‘’Costy’’ de déclarer : « cet après-midi, j’ai été mandaté par mon directeur général d’aller couvrir le déguerpissement des femmes vendeuses entamé par le maire. Je suis venu pour la première fois, il y avait un certain Souaré qui se dit responsable du marché qui m’a interdit de filmer, je me suis retourné et j’ai fait le compte rendu à mon directeur général. 15 minutes après, le conseiller du maire a appelé encore la direction pour dire que le maire lui-même est arrivé sur le terrain. On m’a aussitôt demandé de retourner sur le lieu. Quand je suis venu, j’ai trouvé que le maire était en train de crier sur les femmes, je me suis approché de lui et je l’ai salué poliment. Il m’a demandé qui suis-je ? Je me suis présenté à lui. Soudain, il a commencé à m’agresser physiquement. Il y avait 2 femmes avec un monsieur, ce sont ces personnes-là qui m’ont retiré de ses griffes et m’ont conduit vers la sortie du marché, la camera était quand même allumé on a pu enregistrer les sons ».

Après avoir exprimé sa déception vis-à-vis de cette attitude du numéro 1 de la commune urbaine de Kankan, Aly Badara Condé, le responsable des ressources humaines et marketing du Groupe Dabo-médias a expliqué les raisons qui pourraient pousser Mory Diakité Kolofon à s’attaquer à son reporter.

« Nous sommes déçus et très déçus du maire Mory Diakité Kolofon et cette attitude de sa part nous surprend vraiment. La nuit dernière, il a été dénoncé dans une émission du Groupe Dabo-média dénommée ‘’Ka-wala-Wala’’, ça été démontré par a+b que depuis qu’il est venu à la tête de la commune, il n’a posé aucun acte concret de développement à Kankan à part les acquis de l’ANAFIC qui n’est pas l’effort des maires, c’est pourquoi, pour se venger il a réagi comme ça aujourd’hui’’

Par conséquent le responsable commercial du Groupe Dabo a au nom de tout le personnel annoncé qu’ils comptent porter plainte contre le maire à la justice dans les jours à venir.

« Sur le plan déontologie, on n’a rien à se reprocher, donc on va d’abord porter plainte contre lui pour diffamation parce qu’il dit qu’on a insulté son père et sa mère. Deuxième aspect, on va animer des émissions spéciales sur lui tant qu’il ne travaille pas, tant que nous avons des preuves qu’il n’a pas posé des actes qui s’inscrivent dans le cadre du développement, on ne reculera jamais et ça, c’est au nom de tout le groupe Dabo média, on ne reculera jamais, jamais non plus ».

Toutes nos tentatives de joindre le maire Mory kolofon Diakité, le principal mis en cause pour sa version des faits ont été vaines.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan