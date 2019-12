Kankan : le maire met à la disposition de la population des infrastructures réalisées dans le fonds accordé par l’ANAFIC

Les autorités communales de Kankan à leur tête le maire, ont procédé ce week-end à la mise à disposition des infrastructures réalisées dans le fonds qui leur a été accordé par l’ANAFIC aux ayants droit. C’est le quartier Konkoninkoro qui a constitué la première étape de cette réception provisoire des infrastructures.

Là, le maire Mory Diakité Kolofon a remis les clefs du poste de santé construit dans la localité au chef de quartier. Outre le poste de santé, l’infrastructure est composée d’un logement de 3 chambres salon, un forage, un incinérateur, 2 blocs de latrines de 2 et de 3 cabines, une salle de tri, la clôture dont le coût total de réalisation s’élève à 630 millions de francs guinéens.

La construction de cette infrastructure vient à point nommer alléger les peines des habitants dudit village dans le cadre sanitaire. C’est pourquoi hommes, femmes, jeunes et personnes âgées tous se sont mobilisées pour magnifier leur reconnaissance non seulement vis-à-vis du président Alpha Condé, le principal donateur mais aussi du premier responsable de la commune.

Dans la foulée, Kognoba Kourouma a, au nom des femmes de la localité déclaré : « Nous sommes très dépassées par ce geste que le Président de la République à travers le maire Mory Kolofon, vient de nous faire. Nous prions le bon Dieu qu’il leur accorde tous, sa santé dans la longévité, nous leur demandons ce pendant de nous aider à avoir une école franco-arabe. Nos enfants parcourent plus d’une dizaine de km pour aller étudier à Kankan, cela nous écœure vraiment aujourd’hui. S’ils nous aident à trouver ça en plus de ce poste de santé, ça va beaucoup nous soulager ».

De là, le maire et sa suite ont mis cap sur Dibida, le plus grand marché de Kankan .Là aussi, la joie était lisible sur le visage des femmes vendeuses qui avaient longtemps attendus ce moment. Aussitôt arrivé, le numéro1 de la commune a visité le grand marché Dibida et le marché de poisson entièrement qui sont rénovés et dont le coût global de rénovation s’élève à 576 millions.

Enthousiasmée par le geste, Boh Fanta Condé la présidente des femmes du marché Dibida a au nom de ses paires déclaré : « Au nom de toutes les femmes vendeuses du marché Dibida, je remercie le président de la république et le maire Kolofon pour la rénovation de notre marché, nous sommes vraiment contentes et nous leur demandons en conséquence de nous aident à faire des tables en ciment dans ledit marché. S’ils nous aident à faire cela, ça va nous soulager de plus. »

Pour sa part, le maire de la commune urbaine de Kankan après avoir se réjouit de la qualité des infrastructures réalisées a invité les bénéficiaires à leur utilisation rationnelle. « Nous sommes animés d’un sentiment de fierté. Le président Alpha Condé Aka Fo, Akakè, il l’a dit, il l’a fait. Donc, nous lui remercions très sincèrement, nous remercions aussi la population pour sa bonne compréhension et nous assurons que tout fonds qui sera mis à la disposition de la commune urbaine de Kankan sera utilisé de façon rationnelle pour permettre à la population de jouir les fruits de la croissance économique de la République de Guinée qui est le résultat des grands investissements, des grandes reformes de son excellence M. le Président de la République de son premier ministre et de son gouvernement. Ce pendant, tout ce que je dis à la population, c’est d’utiliser de façon rationnelle toutes ces infrastructures qui sont mises à leur disposition par le chef de l’Etat et son gouvernement. »

Poursuivant, Mory Diakité Kolofon est revenu sur les différentes réalisations qu’ils ont faites dans le fonds qui leur a été accordé par l’ANAFIC. « Nous avons reçu au total 4 milliards et quelques de l’ANAFIC. Dans ce programme nous avons eu à réaliser 11 forages ,tous les 11 forages sont terminés et on les a mis à la disposition de la population, aujourd’hui le centre de santé de Konkoninkoro est quasiment terminé et on a remis les clefs à la communauté bénéficiaire, on a fait aussi le carrelage du marché de poisson notamment le sol et les tables ,on a aussi rénové complètement le marché Dibida tout en mettant la dalle et le béton ,1400m2 de béton armé et la quatrième action, on a construit 22 kiosques au marché Sogbè, 2 blocs de latrines de 6 cabines ,plus le revêtement de 1400m2, les 62 kiosques sont terminés mais il nous reste là-bas seulement que des latrines pour mettre à la disposition de la population. »

A rappeler que les 5 préfectures de la région administrative de Kankan ont reçu au total 90 milliards de francs guinéens de l’ANAFIC a indiqué un responsable dudit service qui a requis l’anonymat.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan

+224 622 16 07 20