Kankan : le Milo FC officialise l’arrivée d’un nouvel attaquant

Quelques jours après l’arrivée du jeune milieu de terrain Moussa Konaté en provenance de Karfamoriah FC, le Milo FC de Kankan vient d’annoncer la signature d’un autre joueur.

Il s’agit de l’attaquant Seydouba Bangoura qui arrive chez les bleus et blancs en provenance du club Eléphants de Coleah. L’officialisation a été faite ce mercredi sur la page Facebook du club.

« Un renfort de taille pose ses valises chez les bleu et blanc. L’ancien international de l’équipe nationale de la Guinée U20, Seydouba Bangoura, s’est engagé avec nous en provenance des Eléphants de Coleah. Lors de la saison écoulée, il a planté 6 buts et délivré 5 passes décisives en 11 matchs. Le jeune attaquant n’est pas méconnu du public sportif guinéen. Il fut meilleur joueur et meilleur buteur en 2019 avec 20 buts en 25 matchs en Ligue 2. Bienvenue Seydouba Bangoura dit Fellaini », peut-on lire sur la page.

Le Milo FC qui a enregistré récemment le come-back de son entraîneur Mamadouba Sylla « Gaucher », continue de renforcer son effectif pour mieux disputer les compétitions de la saison prochaine.

A noter que la durée du contrat et le montant du transfert n’ont pas été dévoilés.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623 77 06 09