Kankan : le Milo FC sacré champion de ligue 2 Salam

Après avoir obtenu son billet pour la montée en ligue 1 Salam Guinée, le Milo FC de Kankan qui recevait au stade M’ballou Mady Diakité “Glao” de Kankan le Foot élite hier dimanche, 13 juin 2021 a, après avoir remporté le match sur le grand score 6 buts à 1, été déclaré officiellement premier de ligue 2 Salam. Donc sacré champion du championnat deuxième division guinéenne.

C’est avec 54 points au compteur que les poulains de Mamadouba Sylla “Gaucher”, qui ont réussi à s’imposer contre le Foot Élite grâce à des doublés de l’inévitable Souleymane Diaby ‘’Balloteli’’ et d’Ousmane Condé, et également à des buts de Lancinet Kourouma ‘’Falcao’’ et Bangaly Kourouma ‘’Benga’’, confirme leur première place à une journée de la fin du championnat.

Cette réussite qui est du moins la première pour les bleus et blancs de Kankan, a grandement été célébrée sur la pelouse même de cette équipe après le match, malgré qu’il se jouait à huit clos.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan