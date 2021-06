Kankan : le ministre Bouréma Condé dans la nouvelle sous-préfecture de Djimbala

Ce samedi 12 juin 2021, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a été l’hôte des braves populations de la nouvelle sous-préfecture de Djimbala, relevant de la préfecture de Kankan.

Le général de division Bouréma Condé était accompagné par M. Mohamed Traoré (ancien ministre des Travaux publics), le Directeur national de l’Administration du Territoire (M. Fadama Itala Kourouma), le Gouverneur de la région administrative de Kankan (M. Sadou Keïta), le préfet de Kankan (M. Amara Lamine Soumah), M. Ibrahima Calva Fofana (ancien préfet et conseiller du gouverneur de la région administrative de Kankan), le coordinateur régional du RPG Arc-en-ciel (M. Mamby Camara).

Comme à Tomboni, Kourémalé et Diomabana, les populations de Djimbala se sont massivement mobilisées pour réserver à leur hôte de marque un accueil chaleureux et digne de l’événement.

Après la prestation des groupements féminins, la démonstration des sportifs, donzos, comédiens et danseurs du ‘’Doundoumba’’, le porte-parole des sages a souhaité la bienvenue à monsieur le ministre et à sa délégation. Il sera suivi de celui qui était jusqu’ici le président du district de Djimbalan, M. Alama Konaté. L’ancien ministre des Travaux publics, M. Mohamed Traoré, mettra également l’occasion à profit pour ressortir les grandes qualités humaines et professionnelles du général de division Bouréma Condé, un homme dont le discours et les actes sont applaudis aux quatre coins de la Guinée.

Dans son discours de circonstance, le tout premier sous-préfet de Djimbalan, M. Sékou Magassouba, indiquera que trois (3) districts composent la nouvelle sous-préfecture. Il s’agit de Djimbala-centre, de Minina et de Djalon, pour une population de 13.743 habitants, dont 7.233 femmes. Djimbala, dit-il, dispose de 4 écoles élémentaires, dont une Franco-arabe ; d’un poste de santé ; d’un poste de police ; de deux pylônes de deux sociétés de téléphonie.

Dans la langue du terroir (Maninka), le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a tout d’abord transmis les cordiales salutations de Son Excellence Monsieur le président de la République et de son Premier ministre aux populations de Djimbala, qui, à travers cette grandiose réception, ont donné la preuve de leur sincère et profond attachement aux idéaux et à la politique de l’actuel locataire de Sékhoutouréya, Pr. Alpha Condé. Il les invitera par ailleurs à s’engager résolument et irréversiblement dans la voie de la paix, de l’unité nationale et du développement multisectoriel. Avant de présenter M. Alama Konaté, jusqu’ici président de district, comme le président de la Délégation spéciale de Djimbala, en attendant la tenue des élections communales dans deux ans. A la fin de son discours, l’émissaire du président de la République et du Gouvernement a coupé officiellement le cordon inaugural de certains édifices, dont le bloc administratif et la résidence du sous-préfet.

Service Communication du MATD