Kankan/Le ministre de l’Energie visite la centrale à gaz : « nous serons en mesure d’améliorer la fourniture d’électricité à Kankan »￼

L’éternel problème d’électricité de la ville de Kankan est en passe d’être résolu. Ce vendredi 28 octobre 2022, le ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures en compagnie de celui de l’Administration du territoire a fait la visite de la centrale à gaz de Kankan pour constater le niveau d’avancement des travaux. Les experts marocains sur place, ont rassuré que le projet est à 95% de finalisation sur le site, rapporte notre correspondant à Kankan.

La construction de cette centrale à gaz s’inscrit dans la cadre de la coopération bilatérale entre la république de Guinée et le royaume du Maroc. Elle vise à pallier au manque d’électricité auquel la population de Kankan fait face depuis belle lurette, avec une capacité de production 20 méga watts. La fourniture, l’installation et la mise en service de ce projet est assurée par une équipe d’experts et de techniciens marocains en collaboration avec des guinéens. La centrale est basée sur le site de l’EDG au quartier énergie dans la commune urbaine de Kankan. Khalid Akhass un des chargés des affaires de l’ambassade du Maroc en Guinée explique :

« Il s’agit de la fourniture, l’installation et de la mise en service d’une turbine à gaz de 20 méga watt à la ville Kankan. Actuellement nous sommes à un taux de finalisation de 95%, les tests de démarrage seront effectués à partir du mois prochain. Le site comprend une multitude d’équipements pour assurer la sécurité contre les incendies et la maintenance des installations », a-t-il expliqué.

Nommé en août dernier en remplacement d’Ibrahima Abbé Sylla, Aly Seydouba Soumah le ministre de l’énergie se réjouit de l’état d’avancement des travaux à ce jour :

« Cette visite s’inscrit dans le cadre de la poursuite des actions prioritaires qui ont été déclinés par le président de la république à travers la lettre de mission reçue par le département. Les travaux qui ont démarré depuis pas mal de temps sont en train d’évoluer de façon impressionnante, quand je suis venu vérifier ça m’a permis d’être rassuré que dans les meilleurs délais on va procéder à la mise en service de cette centrale et je pense que quand toutes les dispositions seront prises, d’ici le premier trimestre de 2023 nous serons en mesure d’améliorer la fourniture d’électricité à Kankan. La mise en marche de la centrale va encore augmenter le temps de fourniture d’électricité dans la ville, ce qui va beaucoup aider à ceux qui réalisent les activités liés à l’électricité et ça va aussi diminuer l’insécurité parce que partout où il y a l’obscurité les conséquences c’est l’insécurité. »

« Pas courant, pas dort ». C’est le slogan avec lequel la jeunesse de Kankan réuni au sein du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée (MCEHG) a manifesté sous le régime défunt d’Alpha Condé, pour réclamer une meilleure desserte en électricité pour la ville de Kankan deuxième plus grande agglomération du pays. Avec cette centrale, ce problème de courant ne sera plus qu’un lointain souvenir rassure le ministre de l’énergie.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

