Kankan. Le ministre Yombouno se plaint déjà : « la route est un peu difficile »

Pour le conseil interministériel et celui des ministres delocalisé à l’intérieur du pays, les membres du gouvernement de la transition ont tous effectué le déplacement pour la commune urbaine de Kankan ce samedi, ce après être passés par Nzérékoré, la capitale de la Guinée forestière.

Parmi les premiers accueillis dans le district de Dabadou par les autorités administratives régionales, préfectorales et communales de Kankan, se trouve le ministre de la fonction publique. Interrogé par la presse, Julien Yombouno a décliné l’objectif de sa présence dans le Nabaya :

» Nous sommes à Kankan dans les circonstances ordinaires parce que après Nzérékoré il est était prévu qu’on arrive à Kankan, après avoir quitté Beyla, Kerouané nous avons quitté Nzérékoré ce matin et nous sommes là pour faire ce qu’on a fait à Nzérékoré, c’est à dire que le mardi le conseil interministériel et le jeudi c’est le conseil des ministres et après Kankan c’est Labé>> A-t-il dit.

Cependant, le tronçon Nzérékoré-Kankan aura été un véritable calvaire pour le patron de la fonction publique, qui d’ailleurs se plaint de l’état dégradé de la route. Julien Yombouno :

« La route est un peu difficile surtout entre Beyla et Kérouané, mais le reste est bon. De toute façon je suis pas étranger ici à Kankan, c’est là que j’ai fait une partie de mes études à l’université donc je suis bien à l’aise à Kankan. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan