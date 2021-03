Kankan. Le mouvement citoyen renonce à sa manif du 29 mars: « c’est Dieu qui donne le courant » (sage)

Avec comme président Ousmane M’bia Kaba, le mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée, qui avait prévu une manifestation de rue pour réclamer la construction d’un barrage hydroélectrique et une meilleure desserte en eau potable dans la région, a finalement décidé de surseoir à la dite sortie initialement prévu pour ce lundi 29 mars. Ce, après avoir pris part a une importante réunion convoquée ce vendredi soir au domicile du patriarche de Kankan, M’bemba Madifing Kaba où toute la notabilité était présente.

Pour les sages, les jeunes doivent arrêter de manifester parce que, disent-ils, c’est Dieu qui donne le courant.

« Nos problèmes de routes, d’eau, et d’électricité, c’est Dieu qui va nous les donner, donc restons derrière Dieu. » a dit ouvertement El Hadj Lancinet Kaba porte parole de la notabilité de Kankan.

Ce message semble tomber dans de bonnes oreilles, car dès leur sortie de ladite rencontre, les jeunes du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée, après avoir exprimé leur déception face à cette déclaration des sages de Kankan ont fini par se plier à la décision de ces derniers.

« S’ils disent que c’est Dieu qui donne le courant, on ne peut que suivre leur décision puisqu’ils sont nos sages, mais il faut qu’ils sachent que ce n’est pas pour Dieu que nous avons voté, c’est pour Alpha Condé que nous avons voté. On vote pour quelqu’un pour qu’il satisfasse les besoins de la population, mais comme ils disent que c’est Dieu, on va attendre Dieu », dira Kabinet Condé, porte-parole des manifestants.

En attendant de savoir les dernières conclusions de la réunion du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée prévue ce dimanche à son siège au quartier Timbo, dans la commune urbaine, difficile serait pour l’heure de dire si ces jeunes respecteraient ou pas leur engagement de surseoir à tout mouvement de protestation relatif à la construction d’un barrage hydroélectrique. A suivre !

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.