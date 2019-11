Drogue : le parrain des dealers de Kankan arrêté

Longtemps recherché par les services de sécurité, N’Daye Condé, considéré comme le parrain (tuteur) des grands dealers et bandits dans la commune urbaine de Kankan, 2è ville du pays, a été finalement arrêté dans la nuit du samedi 9 à vendredi 10 novembre aux environs de 3h du matin, avec 37 kg de chanvre indien attachés sur sa moto.

L’opération a eu lieu dans le quartier Fourouban autrefois district de la sous-préfecture de Balandou sur la nationale Kankan-Mandiana grâce à la vigilance du comité de veille installé dans ledit village à l’initiative du préfet Aziz Diop.

Il (N’Daye Condé) a été présenté à la presse dans la soirée du mardi 12 novembre par colonel Abdoulaye Sanoh, commissaire central de police de Kankan.

« il nous été longtemps signalé qu’il est le tuteur des bandits qui viennent à Kankan, ils passent tous chez lui fumer cette drogue-là avant de sortir. J’ai envoyé une première fois une mission mais qui l’a trouvé à Mandiana à la recherche du chanvre indien. Donc nous n’avons pas pu mettre main sur lui et à son retour il s’est permis d’aller dans des radios pour dire que la police est venue après lui et que pourtant lui il n’est pas un dealer et il ne vend rien, qu’il est simple, il est tel, il est tel », déclare le commissaire. Et d’ajouter : « Par la suite, Dieu faisant les choses, le monsieur N’Daye Condé en provenance de Mandiana avec 37 kg de chanvre indien attachés sur sa moto a été appréhendé par le comité de vigilance dans le district de Fourouban et a été interpelé par ces jeunes et mis à la disposition du sous-préfet de Balandou. Celui-ci à son tour m’a tenu informer de la situation et je lui ai aussitôt instruit de me le déposer directement puisque c’est un monsieur qui est recherché déjà par les services de sécurité »

Selon Colonel Abdoulaye Sanoh, une fois mis à la disposition du commissariat central, N’Daye Condé, âgé de 36 ans a été aussitôt auditionné par le service de la police judiciaire et aurait reconnu les faits pour lesquels il est arrêté. Le dealer sera mis à la disposition de la justice dans les heures qui suivent, informe le commissaire.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan