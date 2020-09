Kankan : le porte-parole du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée exclu…

Dans une déclaration faite dans la soirée de ce vendredi, 18 septembre, Ousmane M’Bia Kaba, président du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée a annoncé que Mamoudou Kaba, jusque-là porte-parole de ce mouvement, est démis non seulement de son poste mais aussi exclu définitivement du mouvement.

« Mamoudou Kaba, notre porte-parole est à partir de maintenant, limogé complètement de notre mouvement. Il n’en fait plus partie, il est exclu », a dit Ousmane M’Bia Kaba, président du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée.

A en croire notre interlocuteur, le désormais exclu, est accusé d’appartenance politique à l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Cette décision intervient alors que leurs manifestations de rue sont arrêtées il y a quelques semaines maintenant.

« Nous avons dit que notre mouvement est apolitique, mais actuellement lui il est membre de l’UFDG et mène des campagnes pour ce parti. Donc c’est pourquoi il a été limogé non seulement de son poste mais aussi exclu du mouvement. Il ne fait plus partie de notre mouvement », a-t-il réitéré.

Pour finir, Ousmane M’Bia Kaba, président du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée assure que leur lutte continue jusqu’à l’obtention d’un gain de cause.

« Notre mouvement continue à 100%. Le mouvement est là et la lutte continue jusqu’à ce que notre objectif soit atteint », a-t-il laissé entendre.

A noter que toutes nos tentatives pour joindre Mamoudou Kaba, le principal concerné, sont restées vaines. Reste à savoir quelle sera sa réaction suite à son limogeage et exclusion.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan