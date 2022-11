Kankan : le préfet Kandja Mara comparaît devant le tribunal

Le procès du contrôleur général de la police Kandja Mara préfet de Kankan s’est ouvert ce mardi 15 novembre 2022 au tribunal de première instance de Kankan. Il est poursuivi pour des faits présumés de propos à caractère négationniste, ethnique et régionaliste par le biais du système de cybercriminalité. Des propos tenus dans la sous-préfecture de Fodécariah Balimana dans la préfecture de Kankan.

Devant les juges, le préfet Kandja Mara a d’abord nié les faits qui lui sont reprochés avant de les reconnaître plus tard quand la vidéo de son discours lui a été montrée par le procureur et explique avoir été à Fodécariah Balimana pour résoudre un conflit qu’il avait entre les jeunes de la localité. Pour lui, s’il a tenu des propos, ces propos sont allés dans le sens de l’union et non de la division puisqu’il estime n’avoir jamais eu une intention ethnique.

Les débats se poursuivent actuellement au tribunal de première instance, où le gouverneur, le maire et les cadres de la préfecture ont effectué le déplacement.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09