Kankan : le Premier ministre Kassory lance SADEN 2020

Devant un parterre d’entrepreneurs, membres du gouvernement et autorités locales, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a donné samedi, 18 janvier, dans la région administrative de Kankan, le coup d’envoi de la deuxième édition du Salon des Entrepreneurs guinéens qui se déroule pour la première fois dans les villes de l’intérieur.

En compagnie des ministres de l’administration du territoire et de la décentralisation, le général Bouréma Condé, et Ismaël Dioubaté du Budget, le chef du gouvernement a félicité les organisateurs pour l’initiative qui, selon lui, contribuera à la réduction de la pauvreté à travers la création des entreprises qui permettra aux jeunes d’avoir de l’emploi.

« Le président de la République, le professeur Alpha Condé a souhaité que l’ensemble des régions du pays bénéficient des retombées du SADEN. Et, nous y sommes. Il s’agit de décentraliser le salon pour offrir aux citoyens à la base, notamment ceux vivant en milieu rural, des opportunités en termes de renforcement des capacités d’accompagnement afin de faire éclore les talents d’entrepreneur et impulser une dynamique forte à la valorisation de la production locale. Notamment, dans le secteur d’agriculture », dit-il. Ajoutant que son équipe reste déterminée pour accompagner les organisateurs.

« (…) J’en appelle toutes les structures de promotion de secteur privé de travailler de manière soutenue à créer une synergie d’ensemble. (…) Aujourd’hui à Kankan, dans quelques jours, ce sera Kindia, et prochainement dans toutes les préfectures du pays, le gouvernement sera à vos côtés pour soutenir et appuyer cette initiative », promet-il.

Dans son discours, le président du comité d’organisation et directeur général de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE), Sékou Mara est revenu sur la pertinence du thème lié à l’agriculture. Pour lui, l’agriculture est un secteur promoteur d’emploi et de développement national.

‘’(…) Ces initiatives afin de favoriser la création d’emploi, d’améliorer les opportunités d’affaires et les conditions de vie de la population, portent sur la création en 2019 de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités, du Fonds de Développement des communes de Conakry, de l’Agence Guinéenne pour le Financement du logement, de l’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale (ANIES) avec une importante composante sur l’appui aux personnes pauvres dans les secteurs de l’agriculture et de l’entreprenariat, volets au cœur des activités du SADEN2020. Chers entrepreneurs et porteurs de projets, les agriculteurs sont de plus en plus confrontés aux risques d’affaires (…) Il faut donc disposer d’outils pour bien les prévoir et les gérer. L’entreprenariat agricole devient alors un modèle de développement pertinent en toute cohérence avec les défis que posent les changements de politiques agricoles’’, a-t-il dit

La directrice de l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP-Guinée), structure coorganisatrice de l’événement, Diana Kouyaté a rappelé ce que son agence a fait pour les entrepreneurs à l’occasion de cette initiative.

« C’est le lieu pour moi de rappeler que l’Agence de promotion des investissements (APIP-Guinée), dans sa mission d’appui aux entreprises, offre des formations de renforcement de capacité tout au long de l’année. En 2019, ce sont près de 400 entreprises locales qui ont bénéficié de ses services d’accompagnement à Conakry, Kankan, Kindia, Labé ou encore Mamou. Je tiens à rassurer que les équipes de l’APIP restent disponibles pour assister les entrepreneurs, les jeunes, les femmes voulant se lancer dans le monde des affaires. L’ouverture d’antennes régionales dans les villes de Kankan, Kindia, N’zérékoré, Labé et depuis cette semaine à Faranah, en sont des exemples »

Il faut noter qu’au cours de ce salon, plusieurs entrepreneurs seront formés et accompagnés par les initiateurs.

Mohamed Cissé, envoyé spécial à Kankan