Kankan : le prix du charbon de bois monte en flèche, le sac vendu à 55 000fg

Très prisé pour la cuisine en Guinée, le charbon de bois devient de plus en plus cher dans la commune urbaine de Kankan. Le sac qui se négociait auparavant entre 30 000FG et 35 000fg se vend de nos jours à 55 000FG sur le marché. Cette montée en flèche du prix de ce combustible serait due à la saison des pluies, selon Fatoumata Kourouma, une vendeuse au marché Dibida : « Nous achetons le charbon aux villageois et nous le revendons à notre tour ici en ville, mais la confection est difficile en ce moment à cause de la saison pluvieuse. Tout le travail du charbon se fait en brousse, les confectionneurs peuvent faire des semaines sans en avoir à cause de la pluie, le peu qu’ils nous revendent est vraiment cher. C’est pourquoi nous avons augmenté le prix. »

A cause de cette hausse, les femmes qui n’avaient besoin que d’un sachet de charbon de 5 000 fg pour faire la cuisine, sont obligées d’en acheter pour 10 000fg. Chose dont se plaint Fatoumata Binta Barry : « C’est difficile d’avoir le charbon, tout est dur actuellement. Si hier tout le monde criait que le pays était dans une conjoncture économique difficile, aujourd’hui c’est le pire. Tu pouvais acheter le charbon de 5000fg pour cuisiner mais aujourd’hui cela ne suffit plus. »

Une centrale à gaz a été implantée à Kankan pour réduire la consommation du charbon, qui dans sa fabrication dégrade sérieusement l’environnement, mais force est de reconnaitre que très peu de familles utilisent ce gaz butane, à cause d’une part de son coût et d’autre part des risques qui y sont liés.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

