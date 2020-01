Kankan : le Sotikèmö condamne les violences, demande pardon aux victimes (vidéo)

Le sotikèmö de Kankan -2è ville du pays et fief traditionnel du RPG, parti au pouvoir- a fustigé lundi les violences survenues ce lundi à Mobil, au centre-ville, opposant des jeunes rivaux. Ces violences ont provoqué le saccage de boutiques et le siège du principal parti de l’opposition guinéenne l’UFDG a été touché selon notre correspondant. dans la région.

Ci-dessous, le message du söti (doyen) de Kankan, livré par son conseiller Kalil Chérif





Pour Elhadj Madifing Kaba -doyen respecté et adulé- qui s’est exprimé en Maninka, “s’en prendre à n’importe qui à Kankan est contraire à Nabaya qui veut dire hospitalité. Ce qui est arrivé à Kankan n’est pas notre souhait. Quiconque arrive à Kankan est chez lui, on est tous égaux. Que Dieu guide les égarés. Nous demandons pardon à tous ceux qui ont été touchés. C’est contraire à notre tradition”. Il a ensuite fait des prières et bénédictions pour la paix et l’unité en Guinée. Regardez !!!

*Elhadj Madifing Kaba, söti de Kankan



Alpha Oumar Koïta, correspondant à Kankan

+224 622160720