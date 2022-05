Kankan : le toit du centre de santé de Kankancoura emporté par le vent

La grande pluie accompagnée de vent qui s’est abattue sur la ville de Kankan la nuit dernière n’est pas passée sans conséquences. Au quartier Kankancoura en haute banlieue de la commune urbaine, ce vent violent a arraché une partie de la toiture de l’unique centre de santé dudit quartier.

Ibrahima Khalil Soumaoro est le chef de centre : « Hier nuit aux environs de 21 heures, j’ai été appelé par l’équipe de garde par rapport aux dégâts. Quand je suis venu, j’ai constaté que les dégâts sont énormes, la toiture du côté de la maternité est complètement enlevée, ce qui a causé d’importants dégâts à l’intérieur. On a perdu six (6) panneaux solaires qui sont complètement foutus et d’autres matériels. Toutes les salles étaient inondées par l’eau. »

La maternité de ce centre de santé accueille environs 40 à 60 accouchements et 200 à 400 patients par mois. Le responsable interpelle les autorités et les personnes de bonnes volontés :

« J’appelle toutes les autorités et les personnes de bonne volonté de venir nous aider pour qu’on puisse réhabiliter le centre de santé parce que nous sommes dans une situation dramatique. »

Présent sur les lieux avec son équipe et celle de la direction régionale de la santé, Fafodé Condé, le Directeur préfectoral de la santé (DPS) de Kankan rassure que toutes les dispositions sont en train d’être prises pour remédier à la situation :

« J’ai été appelé par le chef de centre pour m’informer de cette situation. Nous avons fait le constat et on a vu que les dégâts sont énormes. Devant cette situation, nous avons mis en place une cellule de crise composée de l’équipe cadre du district sanitaire, de l’équipe du Centre de santé et du comité de santé et de l’hygiène pour répondre très rapidement aux besoins, parce qu’on rentre maintenant dans l’hivernage il faut éviter d’aggraver la situation. »

Outre ce centre de santé, plusieurs maisons ont été décoiffées partout à travers la ville de Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623 77 06 09