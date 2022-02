Kankan. L’école primaire SANS FIL en situation inédite : « les classes sont des anciens bureaux de l’aéroport » (directeur)

L’école primaire SANS FIL. sise au quartier du même nom dans la commune urbaine de Kankan, fait face ces temps-ci à de nombreuses difficultés. Notre correspondant dans la localité y a fait un tour pour toucher du doigt les réalités.



Composée de sept salles de classe et d’un bloc de latrine qui abritent 14 groupes pédagogiques, l’école primaire Sans fil se trouve de nos jours dans une situation qui se passe de commentaire. De la vétusté du bâtiment en passant par le manque de table-banc, les difficultés sont nombreuses dans cet établissement.

Mamoudou Kaba est le directeur de ladite l’école :« tout commence par la vétusté du bâtiment principal, l’insuffisance des salles de classe, les classes qui sont là sont des anciens bureaux des travailleurs de l’aéroport d’où d’ailleurs le nom «SANS FIL», il y a la pléthore dans les salles et un manque criard de table-banc et de latrines. »

Outre ces difficultés, l’établissement scolaire n’est pas clôturé.

« L’école n’a pas de clôture et cela est toute une difficulté. Juste derrière l’école il y’a un bâtiment abandonné et ce coin est devenu le nid des bandits, je passe toute la journée entrain de chasser ces hors la loi. »

Animer par la soif d’offrir la formation aux élèves dans les meilleures conditions qui soient, le directeur Mamoudou Kaba lance un appel aux autorités en ces termes :

« C’est de faire en sorte que l’école soit clôturée et qu’on fasse l’extension en construisant de nouvelles salles de classes, qu’on envoie des table-bancs et qu’on construise des latrines. »

Créée en 1984, l’école primaire Sans Fil a formé plusieurs cadres, dont l’ancien secrétaire général des collectivités locale de Faranah aujourd’hui à la retraite, apprend-on.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09