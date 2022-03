Kankan : les 14 manifestants contre le délestage du courant, libérés

Comme annoncé dans un de nos précédents articles, une manifestation contre les coupures intempestives du courant électrique s’est déroulée dans la matinée d’hier dimanche 20 mars 2022, au quartier Hérèmakonon, dans la commune urbaine de Kankan. Au lendemain de sortie inattendue des jeunes engagés du Nabaya, le président du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée, a dressé un bilan satisfaisant mais déplore tout de même des arrestations, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Munis de pancartes et de banderoles sur lesquelles on pouvait lire « EDG Zéro », les manifestants ont érigé des barricades et paralysé la circulation, avant d’être dispersés à coup de gaz lacrymogène par les agents des forces de sécurité. Dans la foulée, 14 manifestants ont été interpellés.

« Cela fait plus de trois semaines qu’on n’a ni courant ni eau, donc la manifestation d’hier a été un succès. Quatorze (14) de nos hommes ont été arrêtés, nous condamnons le fait qu’ils ont passé la nuit en détention, ce n’est pas normal, ils étaient dans leur droit de manifestation », a déclaré Ousmane M’Bia Kaba

Aux dernières nouvelles, après une médiation des responsables du mouvement citoyen auprès des autorités, les 14 manifestants ont tous été libérés et chacun a regagné son domicile.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

