Kankan : les assises nationales boudées par la population, la salle quasi vide

Le 22 mars dernier, le président de la transition le Colonel Mamady Doumbouya a lancé officiellement les assises nationales, une façon pour l’homme du 5 septembre de renforcer la paix et la cohésion nationale et de permettre aux Guinéens d’exprimer les tords qu’ils ont subis, de se pardonner et de regarder dans la même direction pour un avenir meilleur.



A Kankan, 2è plus grande agglomération du pays, ces assises nationales ont été ouvertes ce lundi 11 Avril 2022, dans la salle de spectacle de la maison des jeunes. Les autorités administratives régionales, préfectorales, communales, sous-préfectorales et religieuses y ont pris part.

Mais contrairement aux autres localités, il n’y a aucun engouement autour desdites assises dans le Nabaya.

Ce mardi par exemple, 2ème jours de dialogue, la salle est quasi vide (voir images). Comme à la nationale, les deux plus grandes formations politiques du pays à savoir le RPG et l’UFDG ont boudé la partie.

Cette absence de la population serait due à la très mauvaise organisation de la commission, qui n’a pas largement communiqué la dessus.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09