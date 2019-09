Kankan : les autorités annoncent les couleurs de la fête anniversaire du 2 octobre à travers un carnaval

Les autorités administratives de Kankan ont annoncé ce mercredi à travers un carnaval géant les couleurs du 61è anniversaire de l’accession de la Guinée à sa souveraineté nationale prévu le 2 octobre prochain.

L’initiative est du préfet Aziz Diop en collaboration avec les responsables du système éducatif et les services de santé de la préfecture. Pendant près de 2 heures ,les marcheurs composés pour la plupart des agents de santé et responsables éducatifs sous la haute surveillance des services de sécurité ont traversé le centre ville avant de rejoindre le rond point M’Balya où le gouverneur de Kankan accompagné des autorités préfectorales et communales a prononcé son discours de circonstance, avant de regagner l’hôpital régional de Kankan qui était le point de départ de la marche.

Une allocution dans laquelle Général Mohamed Garé a rappelé le bien fondé de l’initiative en ces termes : « Cette marche a une signification profonde nous savons tous que M. le Président de la République depuis que la Guinée a connu Ebola, il a dit que nous allons faire en sorte que nous profitons de l’Ebola pour en faire une opportunité et depuis les services de santé sont mobilisés, aujourd’hui le peuple de Guinée ne sera pas surpris par une quelconque épidémie…»

Impressionnée par la portée de cette initiative, Souleymane Doubaya Camara, proviseur du lycée Kadi Kaba et Dr Mamadi Souaré, chef de service à la maternité de l’hôpital régional de Kankan n’ont pas fait attendre leurs sentiments.

« Cette marche, c’est une habitude qu’on avait perdue et qui reprend de plus belle, vraiment mes sentiments sont meilleurs. Moi, mon souhait, il faudrait que cette marche là se passe tous les jours à Kankan jusqu’à la fête d’indépendance par ce que ça redonne la santé à la population, ça donne la santé à nous-mêmes, nous qui sommes toujours figés, assis dans les bureaux en train de travailler, nous avons besoin de cette activité vraiment pour nous donner vraiment la bonne santé.»

Pour sa part, le préfet Aziz Diop, l’initiateur principal de cette marche a appelé à la mobilisation de toute la population le jour du 2 octobre. « Cette fête, elle est citoyenne, elle n’est pas politique elle est l’expression de notre indépendance et de notre souveraineté. Donc, personne ne doit être exclue, nous attendons le monde le 2 octobre prochain pour que chacun vienne exprimer sa joie sa solidarité et sa fraternité vis-à-vis des autres citoyens. »

Par ailleurs le numéro 1 de la préfecture de Kankan a annoncé le chronogramme des différentes activités en prélude à cette fête anniversaire de notre pays. « Nous comptons organiser dans les jours à venir un match amical entre les cadres préfectoraux et communaux, une grande mamaya sera organisée également à l’intention de la population, la veille du 2 octobre un narval géant verra la participation de tous les partis politiques de la majorité et de l’opposition, de toutes les associations de jeunesse de Kankan, de toutes les femmes nous allons sortir tous pour exprimer non seulement notre reconnaissance vis-à-vis du gouvernement du Pr Alpha Condé, mais aussi notre participation citoyenne au développement de notre pays. Le 2 octobre de l’année dernière on avait fait défiler toutes les corporations socioprofessionnelles et cette année, l’honneur est donné aux forces de défense et de sécurité de la région pour défiler, pour encore une fois marquer notre reconnaissance par rapport à la quiétude sociale à la sécurité qui règne à Kankan », a t-il renchérie.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan

+224 622 160 720