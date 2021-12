Kankan : les batteries de panneaux solaires de 4 mosquées volées, à Missira !

Insécurité, on en parle encore avec le phénomène de vol qui devient recrudescent ces derniers temps dans la cité d’El Hadj Cheick Fantamady Cherif.

Après le cambriolage d’une boutique d’alimentation le lundi dernier à Bordo dans la périphérie de la ville, ce sont quatre mosquées qui ont vu les batteries de leurs panneaux solaires dérobées par des inconnus, au quartier Missira la nuit dernière.

Ibrahima Khalil Camara, plus connu sous le sobriquet de Zico, est habitant dudit quartier : « la situation de notre quartier est très critique actuellement. Les batteries des panneaux solaires de quatre mosquées ont été volées hier nuit, les imams ont informé tous les habitants du quartier. On a difficilement gagné ces choses, d’ailleurs ce sont les personnes de bonnes volontés qui nous les ont données, donc si on vole ça c’est vraiment écœurant. »

Selon lui, le quartier a mis en place certaines dispositions pour essayer de retrouver les présumés voleurs. Cependant, il lance une invite au niveau des autorités pour le renforcement de la sécurité : « actuellement, le quartier Missira est en train de prendre des dispositions avec le quartier l’ex-aéroport parce que les deux quartiers sont confrontés au même problème, pour mettre main sur ces malfrats. Nous appelons les autorités de la CMIS de renforcer la sécurité du quartier pour arrêter les voleurs, qui sont entrain de causer des préjudices à la population de Missira et à l’islam. »

Reconnue pour sa foi religieuse notamment islamique, la ville de Kankan est en proie ces derniers mois à des personnes mal intentionnées. Pour rappel, en début d’année, plusieurs maisons de Dieu ont été salis par des excréments humains de personnes jusqu’à date non identifiées.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

