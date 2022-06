Kankan : les candidats du centre Soundjata 2 bénéficieront d’un petit déjeuner gratuit pendant 3 jours

L’examen d’entrée en 7ème année a officiellement démarré hier lundi sur tout le territoire guinéen. Dans la commune urbaine de Kankan, les candidats ayant composé au centre Soundjata 2 et 3 sis au quartier Hérèmakonon, ont bénéficié chacun d’une demi miche de pain au sandwich ainsi que du jus comme petit déjeuner avant qu’ils n’accèdent à la salle d’examen.

C’est un don qui leur a été fait par Madame Doussouba Kourouma, une ancienne élève de l’école primaire Soundjata 2 résidant aux États-Unis d’Amérique. Aly Badara Kourouma, le frère de la donatrice, décline les motivations de ce geste de bienfaisance : « Cette initiative a été prise parce qu’on a constaté que beaucoup d’élèves n’ont pas de quoi manger une fois à l’école, pour la plupart c’est dû à un manque de moyen. Donc nous avons pensé à eux pour les épauler un peu afin qu’ils puissent mieux passer leur examen. »

Romaine Sagno, une élève, est toute heureuse de recevoir ce petit déjeuner, c’est pourquoi elle remercie la bienfaitrice : « On m’a donné à manger ce matin avant que je n’entre en classe, ça me fait vraiment plaisir. Donc je remercie le donateur. »

Satisfait du geste, Mamadou Sidibé, le directeur de l’école primaire Soundjata 2 souhaite que l’initiative soit élargie à tous les établissements du pays : « C’est avec un sentiment de satisfaction que nous recevons ce don ce matin, parce qu’il y a des élèves qui viennent à l’école sans prendre de petit déjeuner, il y en a même qui viennent en retard à défaut de déjeuner donc si nous gagnons un tel don ça va motiver les élèves de venir à l’heure et soulager leur souci de déjeuner. Nous souhaitons que cette situation soit élargie au niveau de tout Kankan et même toute la Guinée. Donc nous remercions vraiment le donateur. »

Ils sont au total 304 personnes, y compris les surveillants et encadreurs à avoir bénéficié de ce petit déjeuner lundi. La distribution se poursuivra jusqu’à la fin de l’examen d’entrée en 7ème année. Une initiative qui doit inspirer…

A noter que cette deuxième année, c’est en tout plus de 1800 écoliers et leurs maîtres qui ont bénéficié du repas gratuit offert par Macka Bah, ex-président de la communauté guinéenne aux USA et ses amis.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan