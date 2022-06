Kankan : les cartes de presse et le code de bonne conduite distribués aux journalistes par la HAC

Une mission de la Haute autorité de la communication (HAC) a rencontré hier samedi 04 juin les hommes de médias de Kankan à la station régionale de la radio rurale. Objectif: distribuer les cartes de presse professionnelles et sensibiliser les journalistes sur la bonne conduite à adopter pendant cette transition. Amadou Touré, commissaire à la HAC, est membre de la mission :

« Depuis quelques mois, nous avons édité les cartes de presse professionnelles. Pour Conakry, les cartes ont été distribuées mais pour l’intérieur du pays il y a eu un petit retard. Donc nous sommes en train de combler ce retard là. Nous distribuons les cartes dans la région de Kankan et puis nous irons dans les régions de Nzérékoré et de Faranah. Nous les remettons aux journalistes qui en ont bénéficié. L’autre objectif de notre mission c’est la sensibilisation sur la bonne attitude à tenir par tout journaliste en cette période de transition. Parce que c’est une période que nous jugeons sensible. Donc nous avons reçu un message du président de la Haute autorité de la communication (HAC), les journalistes doivent redoubler de rigueur dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information, ils doivent tenir compte du contexte dans lequel nous sommes. »

Les journalistes récipiendaires de ces cartes de presse professionnelles se disent heureux et remercient la HAC. Ibrahima Cissé, responsable de la station régionale de la Radio rurale à Kankan est l’un d’eux : « J’ai reçu ma carte parce qu’au moment de l’enrôlement tous mes dossiers étaient au complet. Aujourd’hui je suis très ravi parce que c’est une garantie pour nous les journalistes. Moi je fais beaucoup de déplacements si je n’ai pas de carte ce n’est pas facile, donc je remercie beaucoup la HAC pour la délivrance de ces cartes professionnelles. »

Contrairement à lui, d’autres n’ont pas reçu bien qu’ils se soient enrôlés dans les règles de l’art. C’est le cas de ce jeune journaliste qui, sous couvert d’anonymat, se dit profondément déçu : « je suis beaucoup déçu aujourd’hui, après s’être enrôlé dignement et valablement on s’était dit qu’on allait être doté de ces cartes, mais la mission nous a fait savoir que nous n’avons pas nos cartes avec eux. »

Cependant, Amadou Touré explique pourquoi certains n’ont pas reçu leurs cartes de presse professionnelles : « La loi détermine les critères d’attribution des cartes de presse. Il y a que beaucoup de postulants qui ne répondaient pas à ces critères. Le postulant doit avoir au moins un diplôme de licence délivré par une école ou un institut de journalisme reconnu par l’État, s’il n’a pas fait le journalisme à la base il doit avoir au moins un diplôme équivalent au journalisme et prouver qu’il a passé au moins deux ans de formation dans une rédaction reconnue. Il doit également tirer l’essentiel de ses revenus dans la pratique du métier de journalisme. Nous avons accueilli près de 4000 postulants qui se réclament journalistes en Guinée, donc nous avons pris près de 2500 personnes enrôlées. A date, il y a plus de 2000 cartes délivrées. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan