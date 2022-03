Kankan : les élèves maitres de l’ENI aussi manifestent pour le paiement des bourses d’entretien



Alors que les enseignants contractuels étaient dans les rues ce lundi 7 mars 2022 pour réclamer leur intégration à la fonction publique sans passer par un concours de recrutement, les élèves maitres de l’école normale des instituteurs (ENI) de Kankan ont eux aussi manifesté leur mécontentement dans l’enceinte de leur établissement pour exiger le paiement immédiat de leurs bourses d’entretien du premier trimestre et l’amélioration de leurs conditions d’étude et de stage.

« Au nom de tous les élèves maîtres de toutes les ENI de Guinée, au nom de tous les membres des comités de coordination de toutes les ENI, au nom de tous les présidents et présidentes de comité de coordination de toutes les ENI de guinée, en ce lundi, 07 mars 2022, nous avons décidé dans l’unanimité de faire une marche pacifique dans toutes les ENI de Guinée et en particulier à Kankan pour le non-paiement de nos bourses d’entretien, le non-paiement de nos primes de stage, le manque d’infirmerie dans les ENI de Guinée, le manque de soutien, le manque de prise en charge pendant les stages, le retard prolongé et continu des pécules et des primes de stage chaque année », a déclaré Franco Gamy, le président des élèves maitres de l’ENI de Kankan Décidés à descendre dans la rue pour réclamer leur droit, les élèves maitres de l’ENI de Kankan ont été dissuadé par le gouverneur de région, le General Aboubacar Diakité. C’est pourquoi leur président lance un appel à l’endroit du chef de l’Etat. « Nous lançons un appel solennel à l’Etat et au colonel, son excellence Mamadi DOUMBOUYA, président de la transition, de penser à tous les points cités ci-haut. Pourquoi à chaque année, il faut que les ENI sortent pour manifester avant d’être payées ? Nous demandons au nouveau gouvernement de prendre en considération les élèves maitres pour une Guinée d’avenir car l’avenir d’un pays repose sur l’éducation » Arrivés au mois de novembre dernier au même titre que les étudiants de l’université, les élèves maitres de l’ENI de Kankan ne sont pas payés depuis près de cinq (5) mois maintenant. ils entendent poursuivre leur combat jusqu’à la satisfaction de leur revendication.



Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan. Tél : 623 77 06 09