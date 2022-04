Kankan : Les élèves maîtres de l’ENI perçoivent « enfin » leur bourse d’entretien

Un mois après leur dernière manifestation au cours de laquelle ils ont paralysé les cours dans l’enceinte de leur établissement, pour réclamer le paiement de leur bourse d’entretien, les élèves maîtres de l’école normale des instituteurs (ENI) de Kankan, sont enfin rentrés en possession de leur dû dans la matinée de ce vendredi 08 avril 2022, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Après de multiples grognes, les élèves de l’ENI de Kankan qui tiraient le diable par la queue ont enfin obtenu gain de cause. Les opérations de paie des deux tranches de leurs arriérés de bourse ont débuté, chose qui suscite joie et satisfaction chez les élèves maîtres.

« C’est un sentiment de satisfaction le fait de recevoir nos pécules mais il faut signaler que dans ce pays, les choses ne se font pas à temps, parce que depuis six mois nous n’avions pas été payé. Il faut savoir que pendant ces mois passés, nous avons passé des moments difficiles », a souligné Moussa Kaba.

Malgré le début de la paie, ces élèves maîtres fustigent le retard prolongé du paiement de leur pécule.

« C’était une chose qui a beaucoup tardé, on a passé beaucoup de moments difficiles. Mais si aujourd’hui on a reçu notre argent, on est très content. Si on retarde tellement le paiement, ce n’est pas bon. Il y a d’autres qui prennent leur loyer dans ça, d’autres se nourrissent dans ça. Prochainement, ils n’ont qu’à tout faire pour nous payer à temps », plaide Mamadou Diallo.

Sia Jacqueline Sandouno, une élève de l’ENI de Kankan, lance une invite à l’endroit des autorités : « J’appelle les autorités de ne plus reprendre ce qu’ils ont fait cette année pour ne pas créer de problème au sein des ENI, parce que les étudiants qui sont là n’ont personne pour les soutenir. On doit être pris au même pied d’égalité que ceux de l’université, parce que nous aussi, on a eu le bac comme eux »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

