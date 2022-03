Kankan : les contractuels chassés à coups de pierre par des élèves, une enseignante blessée

Comme annoncé dans un de nos précédents articles, ce lundi matin, les enseignants contractuels de Kankan ont pris d’assaut les rues du centre-ville pour battre le pavé et réclamer leur engagement sans concours et sans condition à la fonction publique, et cela dans un bref délai. Ils ont rejoint certaines écoles publiques de la commune urbaine où ils comptaient paralyser les cours et ainsi associer les élèves à leur combat.

Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu, puisqu’au lycée Marien N’Gouabi, l’un des plus grands établissements de Kankan, ces enseignants ont été chassés par des élèves avec des jets de pierres, sous prétexte qu’ils ne veulent pas de perturbation dans leur école. Sur place, une enseignante manifestante a reçu un caillou en pleine épaule et a été légèrement blessée.

« On est sortis seulement pour manifester afin de réclamer nos droits. On a trop souffert dans les salles de classes, on ne veut pas de concours. Moi j’étais parmi mes collègues, je ne sais pas où le caillou est sorti pour venir me cogner à l’épaule gauche. Mais malgré cela, je ne suis pas découragée, je compte me battre jusqu’à notre engagement », explique Batrou Keita, la manifestante blessée.

La manifestation se poursuit toujours, les contractuels se dirigent désormais vers d’autres établissements d’enseignement public.

Nous y reviendrons !

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan