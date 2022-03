Kankan : les enseignants contractuels dans la rue, réclament leur intégration à la fonction publique

Après avoir menacé d’investir les rues pour exiger leur intégration à la fonction publique sans passer par le concours, les enseignants contractuels de Kankan ont mis leur menace à exécution ce jeudi 03 février 2022. Ils ont battu le pavé ce matin devant l’inspection régionale et la direction préfectorale de l’éducation, où ils ont paralysé toutes les activités. Laye Camara est le coordinateur régional des enseignants contractuels de Kankan :

« Nous ne voulons plus de concours, ils n’ont qu’à faire taire ce mot là. Nous ne voulons que l’engagement des enseignants contractuels à la fonction publique sans condition d’ici le samedi. Kankan ne veut pas se taire et cette responsabilité incombe à tous les enseignants contractuels. Nous appelons nos camarades à abandonnez les salles de classe dès l’instant, nous sommes fin déterminés. »

En l’absence du général Aboubacar Diakité le gouverneur de la région administrative de Kankan, qui est en déplacement dans d’autres préfectures, c’est le chef de cabinet du gouvernorat qui est intervenu pour calmer les grognards, avant de les exhorter à rédiger un mémorandum du prendra en compte leurs points de revendication. Almamy Symbaly Camara :

« Sachez que nous sommes là pour la population et vous faites partie de cette population, en conséquence, nous ne pouvons être en marge pour accompagner unes de vos revendications. C’est raison pour laquelle nous vous demandons paisiblement de faire un mémorandum ou vous allez inscrire tous vos points »

Même son de cloche chez Famoro Keita l’inspecteur régional de l’éducation de Kankan, qui a promis de se référer à la hiérarchie :

« Quand vous venez taper à nos portes, nous ne pouvons qu’appeler le ministre et le chef de cabinet pour leur informer que les contractuels de Kankan sont sortis. Parce que nous sommes votre interlocuteur direct, mais, si vous faisiez dans la discipline nous pouvons comprendre et quand vous prenez la liste des contractuels vous verrez que Kankan a fourni plus de liste que les autres régions. Nous avons fait cela, c’est pour aider nos fils et frères, si vous êtes engagé aujourd’hui c’est une bonne chose pour nous. »

Comme leurs compagnons de Conakry, Labé, Kindia, N’Zérékoré, les enseignants contractuels de Kankan entendent poursuivre leur combat jusqu’à obtenir gain de cause.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

