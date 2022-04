Kankan : les fidèles chrétiens célèbrent Pâques dans la joie

Après quarante jours de carême, les fidèles chrétiens de Guinée et du monde célèbrent ce dimanche 17 avril 2022 la fête de pâques. Dans la commune urbaine de Kankan, les chrétiens ne sont pas restés en marge de cette célébration, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

A la cathédrale Notre-Dame des victoires et de la paix de Kankan ce dimanche matin, les fidèles chrétiens étaient nombreux à se retrouver pour fêter ensemble la résurrection de Jésus Christ. Dans son sermon, l’évêque Mgr Alexis Aly Tagbino a mis un accent particulier sur la paix dans le pays :

« Le message était un message de paix, de réconciliation et d’unité entre nous Guinéens et enfants de Dieu, c’est ce qu’il faut pour qu’on puisse marcher et avancer ensemble. La pâque c’est la résurrection du Christ qui est mort et ressuscité. »

Meksan Tolno est un fidèle rencontré dans l’enceinte de l’église après la messe, il exprime toute sa joie en ce dimanche de pâques :

« Tout le monde est joyeux, la fête est belle. Hier nuit malgré la pluie on s’est battu pour veiller, ce matin la prière continue, il y a la joie, c’est cette joie qui doit nous animer parce que c’est aujourd’hui que Jésus est ressuscité. Nous remercions Dieu pour ce temps de carême que nous avons effectué dans les meilleures conditions. »

Toute joyeuse, Madeleine Finda Kamano est impatiente de rentrer à la maison pour y mettre de l’ambiance : « Je suis très heureuse de fêter la pâque avec ma famille et ma communauté religieuse. On est en bonne santé donc on va manger, on va s’amuser, écouter de la musique et mettre l’ambiance de fête à la maison. »

Il faut rappeler que cette fête intervient à un moment où les Guinéens tirent le diable par la queue à cause du contexte économique très difficile du pays.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09