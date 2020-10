Kankan : les Ivoiriens mobilisés devant leur bureau de vote pour élire leur président

Ils sont au total quatre candidats représentant quatre différents partis à se présenter à cette élection présidentielle ivoirienne du 31 octobre. Il s’agit du président sortant Alassane Dramane Ouattara du (RHDP), Pascal Affi N’Guessan du (FPI), Henri Konan Bédié du (PDCI-RDA) et Kouadio Konan Bertin du parti (Indépendant).

Les Ivoiriens dans la région de Kankan, à l’est du pays, ont pris part à cette élection. Selon les statistiques qui nous ont été dévoilées, ils sont 245 électeurs inscrits pour les 5 préfectures de la région de Kankan.

Dès 7 heures ce samedi, le principal bureau de vote qui se trouve à l’école primaire Kabada 1, a ouvert et les électeurs se sont mobilisés pour s’acquitter de ce devoir civique.

Oumar Chérif, représentant du RHDP à Kankan et président de ce bureau de vote, dit être content de la mobilisation de ses compatriotes venus de tous les horizons de la région de Kankan : « aujourd’hui, je suis content parce que depuis le matin à 7 heures on a ouvert le bureau de vote, les gens viennent de partout de Mandiana, Siguiri et partout à travers Kankan pour voter, vraiment je suis satisfait. »

Idriss Bagaté, citoyen ivoirien ayant fini de voter, exprime sa grande satisfaction d’avoir porté son choix sur son futur président et demande à tous les autres de venir voter comme il vient de le faire : « tout se passe bien à mon niveau, je suis très ému qu’il n’y ait rien de mal, j’ai bien voté, j’ai choisi mon futur président. Je dis à tout le monde de venir voter, de ne pas écouter ce que les gens disent, celui qui ne veut pas voter qu’il reste chez lui, celui qui veut voter qu’il vienne voter, voter c’est un devoir si on est vraiment un patriote ».

Pour finir, Oumar Chérif, représentant du RHDP à Kankan a appelé tous les Ivoiriens notamment les membres de son parti à voter : « Je lance un appel à tous les Ivoiriens surtout nos compatriotes politiques membres du RHDP pour être présents et voter, par la grâce de Dieu beaucoup de personnes ont déjà voté. »

Il faut rappeler que le président sortant Alassane Dramane Ouattara candidat à sa propre succession briguera un troisième mandat à la tête de la Côte d’Ivoire.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan