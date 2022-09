Kankan : les pharmacies non agréées fermées sur décision du procureur Aly Touré (constat)

Le procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) a ordonné en mai dernier, la fermeture des boutiques et autres points de vente de médicaments et autres produits de santé non agréés à partir de ce jeudi 15 septembre 2022.

A Kankan 2è grande ville du pays, la décision semble être appliquée à la lettre, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Selon un constat effectué ce matin (9 heures), tous ces points de vente sont verrouillés (voir image), non pas par les autorités mais par les propriétaires eux-mêmes qui ont affirmé hors micro ne pas vouloir prendre de risque. Les quelques rares lieux de vente qui sont ouverts sont les pharmacies qui disposent des agréments.

La question qui reste en suspend désormais c’est de savoir est-ce que cette décision sera maintenue sur le long terme ? Les prochains jours nous édifierons.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623 77 06 09