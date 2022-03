Kankan. Les religieux au CNT : « on ne veut pas que la polygamie et l’excision soient interdites… »

Composée de cinq (5) conseillers, une mission du conseil national de la transition (CNT) a débarqué dans la matinée de ce vendredi 04 mars 2022 dans la commune urbaine de Kankan, 2è plus grande agglomération du pays. Objectif, toucher du doigt les réalités des populations à la base, connaître leurs préoccupations et en tenir compte lors de la rédaction de la future constitution.

A cet effet, ils ont effectué une visite chez le premier imam de Kankan El Hadj Karamo Bangaly Kaba au quartier Timbo, où ils ont rencontré toutes les autorités islamique de la région.

El Hadj Moussa Barem Camara secrétaire préfectoral de la ligue islamique, a fait savoir la volonté des religieux d’unir les fils et filles de la Guinée : « la préoccupation de nous les religieux, c’est l’unité entre les fils et filles du pays. Pour la petite histoire, c’est le « Sanakouya » (cousinage à plaisanterie) qui était là avant, quand un malinké voyait un forestier, il l’appelait « fallo » cela avec des rires et plaisanterie, quand il voyait un peulh il l’appelait « Sanakoun », quand il voyait un soussou il l’appelait « Sokhô », mais aujourd’hui nous sommes totalement divisés, nous sommes des ennemis. Nous voulons que le CNT fasse de la lutte contre l’ethnocentrisme son cheval de bataille, pour que personne ne dise plus je suis de telle ou de telle ethnie. »

Outre le préoccupation de la déchirure du tissu social, la prise en compte d’une autre problématique inquiète ces religieux. El Hadj Moussa Barem Camara :

« Comme vous allez rédiger une constitution bientôt, nous voulons que nos coutumes soient maintenues en place, c’est-à-dire ne pas interdire la polygamie dans la constitution, compte tenu de plusieurs facteurs dont les guerres et les maladies, si on dit à un homme de ne prendre qu’une seule femme, beaucoup de femmes resteront sans avoir de mari. En ce qui concerne toujours ces coutumes, nous ne voulons pas que l’excision soit interdite puisqu’elle n’est pas interdite par la religion musulmane. Le Prophète Mohamed (PSL) a préconisé la bonne manière de le faire mais ne l’a pas interdit. Nous voulons que vous teniez compte de ces points de vue dans la rédaction de la nouvelle constitution. »

L’honorable Mohamed Lamine Diallo « Mamadou Thug », a tout d’abord remercié les autorités religieuses de Kankan pour ces propositions, avant de marteler que le CNT usera de tous les moyens pour lutter contre l’ethnocentrisme :

« Nous sommes très heureux aujourd’hui, parce que des gens avaient dit partout que venir faire des consultations à l’intérieur du pays est une perte de temps, mais ce n’est le cas. On a appris des choses avec vous les religieux, et c’était important de quitter Conakry et venir vous écouter. Vous avez dit des points importants dont le débat sur l’ethnie, l’excision et la polygamie, et vous avez donné des idées pertinentes par rapport à ça, il faut qu’on tue l’ethnie dans notre pays et merci pour ça. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

