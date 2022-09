Kankan : les victimes des accidents du lundi sont une vieille femme, une femme de 28 ans et une fillette de 7 ans (hôpital)

Comme nous vous le disions dans un de nos précédents articles, deux accidents de la circulation se sont produits dans la soirée d’hier lundi à Heremakonon et à Missiran dans la commune urbaine de Kankan, faisant trois (3) morts et deux blessés.

Ce matin, l’hôpital régional de Kankan a donné plus de détails sur les accidentés reçus. Dr Mariame Touré médecin généraliste au service des urgences : » Hier, il y a eu deux accidents graves, un à 16 heures où on a reçu deux malades, une veille de 60 ans dans un état très critique, elle avait une fracture fermée des deux jambes avec un traumatisme crânien et elle a finalement rendu l’âme à 17 heures.

A 19 heures, on a reçu aussi des accidentés dont deux dépôts de corps, une femme de 28 ans et une fillette de 7 ans. La femme de 28 ans était enceinte et avait un traumatisme fermé de la hanche, elle avait le col fémoral fracturé, la petite fille avait fait une hémorragie interne, elles étaient toutes décédées en cours de route avant d’arriver à l’hôpital. Il y a deux blessés. »

Ces trois nouveaux cas viennent s’ajouter aux 15 enregistrés la semaine dernière à Kouroussa.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan